/FOTO/ Ruce nad hlavou, za ohlušujícího skandování fanoušků, široký úsměv. Šťastný. Tak projel cílem světového šampionátu cyklokrosařů junior Kryštof Bažant. Rodák z Plavů slavil v Táboře bronz. "Byl to těžký závod. Jsem strašně rád, že se to povedlo," svěřila se naděje z Jablonecka.

MS v cyklokrosu v Táboře. Závod juniorů. Český reprezentant Kryštof Bažant vybojoval bronz. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Kryštof Bažant z první řady dobře odstartoval, hned se zařadil na špičku za dva Francouze. Ve druhém kole trochu poodjeli Francouz Sparfel a Ital Viezzi. Český junior jezdil s Nizozemcem Solenem střídavě na třetím a čtvrtém místě se ztrátou zhruba osmi vteřin na vedoucí duo. "Start se mi povedl, držel jsem si první příčky," okomentoval úvod klání v rozhovoru pro Českou televizi Bažant.

Jak se blížil závěr závodu, začal Nizozemec Bažantovi na těžké a hodně blátivé trati odjíždět. "Snažil jsem se Nizozemce co nejvíce držet, ale byl dneska lepší," pokračoval.

V posledním kole ale potkala velká smůla suveréna letošní sezony Francouze Sparfela. Dostal defekt, více než půl okruhu musel jet na prázdném kole a propadal se. Bažant se tak vrátil na medailové umístění. Cílem projel třetí, se ztrátou půl minuty na vítězného Itala Viezziho.

"Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Byl to hodně těžký závod, fanoušci byli úžasní, hrozně mě hnali dopředu. Jsem hrozně rád za tu bronzovou medaili," radoval se Kryštof Bažant. Poslední kolo bylo hodně bolestivé, ale fanoušci byli úžasní. Dojezd do cíle jsem si hrozně užil," dodal.