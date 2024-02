/FOTO/ Z desátého až na druhé místo posunul na svém úseku Kryštof Bažant z Jablonecka českou smíšenou štafetu v úvodním závodě světového šampionátu cyklokrosařů. Juniorský mistr republiky předvedl v Táboře rychlou stíhací jízdu, vrátil štafetu do bojů o medaile, v závěru se ale českému týmu tolik nedařilo, začal se propadat. Český finišman, trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar, nakonec projel cílem šestý. Z vítězství se radovala Francie.

MS v cyklokrosu v Táboře. Smíšená štafeta. V českých barvách se ukázal junior Kryštof Bažant. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Českou štafetu zahajoval třiadvacítkář Václav Ježek. A začal výborně, do terénu vjížděl první. Pak ale začal ztrácet a předával na 7. pozici Kristýně Zemanové. Nejlepší česká žena jela svůj úsek se samými muži, nestačila a dál se propadala. "Bylo to nesmírně těžké. Jeli se mnou samí muži, snažila jsem se odvést na trati maximum, dojet s co nejmenší ztrátou, aby ostatní mohli bojovat o lepší umístění. Ale bylo to opravdu těžké," uvedla Zemanová po svém úseku. Předávala na posledním, desátém místě.

Třetí vyrazil na okruh juniorský mistr republiky Kryštof Bažant. Rodák z Plavů se nadechl k parádní stíhací jízdě. V převážně ženské konkurenci uháněl po trati a předával nakonec na druhé pozici. Českou štafetu Bažant vrátil do bojů o medaile, na zlato jsme v tu chvíli ztráceli pouhých 17 vteřin.

"Měl jsem velkou motivaci. Motivovalo mě, když jsem mohl na trati předjíždět další štafety. Jelo se mi docela dobře," řekl Bažant po dojezdu.

V dalších úsecích se ale štafeta začala opět pomalu propadat. Simona Spěšná předávala na 4. pozici, juniorka Amálie Gottwaldová dokončila svůj úsek na 5. místě. Posledním, kdo v národním dresu vyrazil na těžký, blátivý a téměř tříkilometrový okruh v Táboře, byl legendární Zdeněk Štybar. Trojnásobný mistr světa se nejprve začal dotahovat na čtvrtou Kanadu, nakonec mu ale trochu došly síly a v cílové rovince jej ještě předstihl Ital. Češi dojeli šestí, první byla Francie.

"Měl jsem Kanaďana kousek před sebou, snažil jsem se ho dojet. Ale hrábnul jsem si na dno, udělal jsem pár chyb, nešlo to. Dělal jsem, co jsem mohl. Trochu mě mrzí, že se nepovedla čtyřka, ale nechali jsme tam všechno," dodal Zdeněk Štybar.