Touch rugby je jemnější verzí drsného rugby, které je známé ze zahraničních filmů. V Česku se tento sport hraje asi 15 let, věnují se mu jak muži, tak ženy. Smyslem není soupeře porazit na zem, ale dotknout se ho oběma rukama. Z toho důvodu je touch rugby ideálním sportem pro začátečníky, kteří se opravdu nemusejí bát, že by přišli k úhoně.

„Rugby je především o hledání volného prostoru, vyšachování obrany soupeře přihrávkami a taky o rychlosti. Jak v běhu, tak i v myšlení. Cílem hry je dostat míč do protihráčova „pětkoviště“. Míč se přenáší v rukách a nahrávat se smí pouze dozadu. Jako touch je uznán pouze dotyk oběma rukama protihráče s míčem, nikoliv třeba plácnutí po zádech. Jako bod je uznáno položení míče do „pětkoviště“, nikoliv vhození,“ vysvětlila hlavní pořadatelka Klára Jančková.

Rugby manie – proč zrovna taková akce, jak ten nápad vznikl?

Nápad vznikl napopud ze zahraničí, kde takové turnaje pořádají pravidelně. Přemýšleli jsme, jak dostat rugby jako sport do podvědomí lidí, jelikož máme dětské týmy kategorie U12,U14,U16 a nemáme žádné jisté a pořádné zázemí jako například jiné sporty. Chtěli jsme zkusit udělat boom akci a ukázat lidem tento sport, dát jim na vědomí, že v Jablonci něco takového existuje a že to je sport a zábava zároveň.

Vydařila se podle představ pořadatelů?

Počítali jsme s tím, že na první akci nedorazí miliony lidí, ale přece jen jich dorazilo více, než jsme čekali. Měli jsme trochu obavy z počasí, ale nakonec všechno dopadlo skvěle podle našich představ. Bylo fajn vidět, jak lidi tento sport bavil a jak si užívali hru.

Kdo byl hlavním pořadatelem?

Akci jsem pořádala společně s Jiřím Bártlem, velkou zásluhu na této akci má i firma DOGFISH, která nám pomohla se skvělou propagací, s letáky a také s naším webem.

Jak tato akce určená pro veřejnost probíhala?

Zájemci mohli na internetu zaregistrovat svůj tým. Podmínka byla minimálně jedna žena v týmu, abychom ukázali, že to opravdu není tak nebezpečné, jak se všude říká. Postavili jsme velký sound, protože jsme to celé chtěli oživit hudbou. Nechyběl ani stánek s občerstvením, s domácími Burgery , které si lidé pochvalovali. Nejdříve probíhal turnaj kategorie U14 a od 15 hodin jsme mikrofonem svolali týmy, které se už rozcvičovaly na hřišti a byly obeznámené s pravidly a vysvětlením hry. Pak se začalo hrát na dvou hřištích systémem každý s každým. Vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen nastalo v 18 hodin, odměněni byli také nejlepší hráči z jednotlivých týmů.

Kolik lidí si přišlo rugby vyzkoušet?

Přihlásily se nám do turnaje 4 týmy – DOGFISH, DELUKO, GRIFFINS A MIŠMAŠ… Hrály spolu podle rozpisu, 2x7 min + 2 minuty odpočinku jako poločas. Bylo udělané hřiště A a hřistě B, takže nikdo nikdy nikde nemrzl a pořád jsme se hýbali. Tyto týmy nikdy Rugby nehrály a možná ani neviděly. Ale dostaly se do toho rychle a bylo fantastické vidět, že se u toho baví a hlavně, že je to Rugby baví. Potěšilo nás, že se přišlo podívat a dát si Burgera i dost lidí, kteří se nestihli přihlásit.

Proč a komu nejvíce byste rugby doporučila?

Doporučila bych ho proto, protože je to skvělý sport. Typické pro rugby je týmová spolupráce a jedna velká skvělá parta. Rugby je trochu jiné, jelikož týmy se navzájem podporují a spíše než jako konkurence se tento sport, hlavně u mládeže bere, bere jako porovnání sil. Ale přededevším je to možnost vidět se se svými kamarády z jiných týmů a zahrát si proti sobě.

Budete pořádat další podobné akce?

Rugby je určené pro chlapce i děvčata v jakémkoliv věku. Mohou se k nám přijít ukázat, nemáme žádné předsudky a dáváme všem šanci pro vlastní rozvoj. A především u nás najdou skvělou partu. Máme tréninky postavené na tom, aby to děti hlavně bavilo a samozřejmě, aby se u toho něco naučily a byl to opravdový trénink, který je postavený na fajn kolektivu a na tom, aby se na tréninky těšily.

Plánujete další podobné akce?

Určitě bychom chtěli udělat 2.ročník RUGBY MANIE, jelikož se nám dostalo hodně kladných ohlasů a registrace už předem. Lidé se bavili, i soupeři mezi sebou se skamarádili a společně potom diskutovali o hře, což nás potěšilo.

Neoslovíte třeba přímo mládež na ZŠ nebo učitele tělocviku?

Plánujeme, ale samozřejmě to není jednoduché. Snažíme se o navázání spolupráce se ZŠ Liberecká, kde bychom od září chtěli udělat rugby kroužek.

Je rugby nebezpečné nebo finančně náročné?

Rugby je nebezpečné stejně tak, jako každý sport, s tím rozdílem, že v rugby očekáváte, že spadnete, protože se to na tréninkách učíme. Takže jsme na to připravení. Především zde jedná o kontakt zepředu, kdy to čekáte, takže vás nemůže nikdo jen tak popadnout a hodit na zem. Je to kontaktní sport, ale rozhodně není nebezpečný o nic méně než třeba fotbal. A finančně náročný není, platí se členské příspěvky na rok a tréninková/vycházková souprava, ale tu jen kdo chce. Dál už se neplatí nic, všechno zařizuje klub.

Kdy a kam mohou zájemci za vámi přijít?

Zájemci mohou přijít každé úterý a čtvrtek od 16.30 do jabloneckých Břízek na mini trávu, je to malé hřiště ve směru z ulice Sportovní. Tam nás najdou.