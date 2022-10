Do konce letošního roku má mladý reprezentant ještě značně nabitý program. Kromě tvrdé přípravy v městské sportovní hale o druhém říjnovém úterku odjíždí do Prahy zúčastnit se nejprestižnějšího juniorského mezinárodního turnaje nejvyšší A kategorie pořádaného v České republice na počest olympijského vítěze Júlia Tormy. Následně v prosinci by se měl premiérově představit také mezi muži, a to hned v rámci Mistrovství České republiky.

Na severu Čech je nadějný jablonecký bijec ve své kategorii bez konkurence. Pětkrát se stal mistrem ČR, a to v letech 2016, 2017, 2018, 2020 a 2022. Pouze v roce 2019 obsadil na republikovém šampionátu stříbrné druhé místo. V roce 2021 se juniorské MČR v boxu nekonalo vzhledem k pandemii koronaviru.

„Letošní zatím poslední republikový titul vybojoval Daniel na konci září v jihomoravských Těmicích. Město nadějného sportovce finančně podporuje od roku 2020, a to individuálně formou peněžitých darů z rozpočtu. Vždy jde o podporu jeho účasti na významných mezinárodních kláních, při kterých reprezentuje nejen Jablonec, ale také celou Českou republiku,“ doplnil náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek.