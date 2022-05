Trenér František Dědeček měl důvod k radosti: „Jsem hodně spokojený, v poločase už jsme vedli o dva góly . Soupeř byl opravdu dobrej. Na začátku druhého poločasu jsme během prvních deseti minut utekli. Oni nebyli schopní dát gól. A to rozhodlo celý zápas. Šťáhlavy jsou první v tabulce a čeká je baráž s vítězem moravské části. A vítěz pak postoupí do první ligy. My jsme v tabulce pátí a podařilo se nám porazit vítěze soutěže! Je to velký úspěch a hlavně je to už osmý zápas v řadě, který jsme vyhráli.“

Na začátku soutěže se ale Jabloneckým nedařilo. Měli větší očekávání. Potvrdilo se, že po covidové pauze přece jen hráčům na náročnou druholigovou soutěž chyběly síly.

„Bylo hodně zranění. Zlomilo se to až v domácím zápase s Duklou, která se taky pohybuje na špici tabulky a kterou jsme o gól porazili. A tím jsme nastartovali šňůru vítězství. Musím pochválit celý mančaft, dneska byli vynikající všichni. A také musím pochválit diváky, ti nám vytvořili úžasnou atmosféru. Když se hraje před plnou halou, tak to je nádhera!“

Svěřenci trenéra Dědečka teď čeká zasloužené volno. Tréninky budou dobrovolné, pokud někomu bude pohyb chybět, dají si, jak trenér uvedl, fotbálek. A sám si ho také nenechá ujít.

Františka Dědečka provází házená už od dětství. Jeho otec byl mnoho let trenérem házené a on ho potom na postu kouče vystřídal. A dnes už hraje za áčko i jeho syn.

„Teď bude volno, abychom si od sebe trochu odpočinuli. Fyzičku si budeme udržovat fotbálkem. A sejdeme se až v srpnu. Budeme hrát v rámci přípravy také turnaj v Polsku.“

Góly Jablonec: 10 Hána (nejlepší střelec), 8 Vraný, 5 Trejbal, 4 Dědeček, 2 Šatava, 1 Jandera