Jablonec n. N. - V sobotu 19. ledna se v Jablonci nad Nisou ve sportovním areálu Břízky koná již pátý ročník jabloneckého klasického zimního triatlonu.

Minulý rok měli závodníci velmi náročné podmínky. Na snímku loňský vítěz Pavel Jindra. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Úvodní závod šestidílného seriálu Českého poháru si nenechá ujít ani úřadující světová a evropská šampionka zimních triatlonů Helena Erbenová z Jablonce. Domácí pořadatelé navíc doufají, že počet závodníků překoná hranici stovky, což by znamenalo rekord.

Zimní triatlon je kombinací běhu, jízdy na kole a běhu na lyžích a je určen pro specialisty a profesionální závodníky stejně jako pro amatéry a sportovní nadšence, kteří si chtějí zpestřit zimu.

Na muže a juniory čeká 5 kilometrů běhu, 13 kilometrů na horském kole a na závěr 7 kilometrů běhu na lyžích volnou technikou. Ženy budou bojovat na tratích 3 kilometry běhu, 8 kilometrů na kole a 3,5 kilometru na lyžích.

Pořadatelé jsou rádi, že se v Jablonci vylepšily podmínky a doufají v rekord. „Minulý týden to vypadalo bledě, ale teď se karta obrátila a vše proběhne tak, jak bylo původně naplánováno. Zimní počasí se umoudřilo, takže tratě budou stejně jako vloni," řekl hlavní pořadatel Petr Jandera a prozradil tajné přání týkající se počtu účastníků.

„Rádi bychom, aby padla stovka závodníků. Poprvé by závod Českého poháru v zimním triatlonu překonal tuto hranici a měli bychom rekord. Bude ale samozřejmě hodně záležet na počasí v sobotu. Každopádně ale zvu všechny sportovní příznivce do Jablonce, bude to určitě moc příjemný sportovní den," uzavřel Jandera.

Časový plán závodu

10:30 - 12:00 prezentace a ukládání věcí do depa

12:15 poučení o trati (povinné pro všechny závodníky)

12:30 start žactva

13:00 start mužů a veteránů

13:05 start dorostu a žen

16:00 vyhlášení výsledků (dle okolností i dříve)