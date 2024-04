Jablonečtí capoeiristé mají za sebou několik zajímavých akcí, na kterých zazářili. Medaile přivezli jak z Paříže, tak z Polska.

capoeira Jablonec | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Jablonecký klub vznikl v roce 2008 a již šestnáctým rokem aktivně funguje pod vedením trenéra Contramestre Big Babyho, Miroslava Riedela. Ten se snaží šířit capoeiru a s ní spjatou brazilskou kulturu. Tímto brazilským bojovým uměním oslovuje širokou veřejnost bez rozdílu věku či fyzické zdatnosti.

Miroslav Riedel se z úspěchů svých svěřenců raduje. Zdůraznil ale, že úspěšní jsou nejen závodníci z jabloneckého klubu, ale i z ostatních měst v rámci celé republiky. „Jsme členy evropské organizace Vem Camará Capoeira, která zahrnuje čtyři státy (Česko, Slovensko, Rakousko a Maďarsko) a v rámci této organizace jsme měli hodně úspěchů. V ČR působíme v Jablonci nad Nisou, Liberci, Hodkovicích nad Mohelkou, Turnově, Semilech, Rumburku, Mladé Boleslavi, Praze, Hradci Králové, Pardubicích, Hořicích, Plzni, Olomouci, Opavě, Přerově a Novém Jičíně. Rozvíjíme spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.“ představil svůj klub a organizaci Vem Camará Capoeira ČR hlavní trenér oddílu pan Riedel.

„V Paříži, kde jsme byli v únoru, zazářila naše jablonecká Emma Pleslová, vyhrála 2. místo mezi ženami. Ta poslední dva roky přiváží medaile ze všech soutěží, kterých se účastní.“ zdůraznil Riedel.

A v Paříží uspěla organizace Vem Camará Capoeira také jako celek. Získala titul ŠKOLA ROKU a v silné mezinárodní konkurenci obsadila první místo z celé Evropy.

Riedel, bývalý zkušený závodník a mimochodem první náš český reprezentant na MS v Riu de Janeiru z roku 2009 a dnes trenér a spoluorganizátor akcí po celé Evropě, byl v březnu vybrán do trojice porotců na otevřené závody v Polsku. A samozřejmě, že tam nejel sám, ale přibral s sebou i závodníky z Jablonce.

„Z Jablonce jich bylo osm a k nim patřilo ještě několik dalších závodníků z jiných českých klubů a také ze Slovenska. Chtěl jsem hlavně, aby získali zkušenosti, neboť to byla mezinárodní soutěž s účastí 8 různých capoeira stylů a Jablonec si vedl velmi dobře. Viktor Comerzan vybojoval 2. místo v kategorii dětí a Emmě Pleslové patřilo 3. místo mezi dospělými. Za tyto výsledky jsem velmi rád a oba medailisty chválím,“ uvedl Riedel.

Další akce se konala v jablonecké Městské sportovní hale. Jednalo se o páskování pro severní Čechy, kterého se pravidelně účastní capoeiristé z okolních měst. „Sešlo se zde 215 capoeiristů a rozdali jsme 180 nových pásků lidem z oddílů Liberce, Jablonce nad Nisou, Hodkovic, Turnova, Semil a Rumburku. Hlavní hosté, kteří vedli seminář, byli Mestre Paçoca z Rakouska a Contramestre Atabaque z Mladé Boleslavi, a ještě jeden host ze zahraničí Contramestre Formiga (skupina Camangula) z Polska,“ upřesnil za organizátory Riedel a dodal, že sportovci do Jablonce rádi jezdí, protože sportovní hala má perfektní zázemí a organizace akce je u nás také kvalitní. „A z toho mám radost,“ zdůraznil Riedel.

Jeho klub Vem Camará Capoeira má už na kontě mnoho úspěchů jak v Česku, tak v zahraničí. Klub navštěvuje hodně zájemců o tento sport. Riedel i přesto říká: „Mohlo by jich být víc – kapacity ještě máme. Hodně let jsem měl nejvíce malých předškoláků ve věku pět až sedm let. A letos to bylo úplně jinak, mám víc dospělých a juniorů a nejméně těchto malých dětí. Plánuji proto, že v září připravím v rámci náboru nových dětí ukázkové hodiny capoeiry přímo v jabloneckých školách, aby kluci a děvčata věděli, jak tento sport vypadá „zblízka“,“ plánuje majitel klubu.

A jaké plány má on a jeho svěřenci na blížící se letní měsíce?

„Připravujeme letní soustředění pro děti z celé republiky, které se bude konat v Doksech. Budeme pořádat jeden příměstský tábor. Čeká nás letní soustředění pro dospělé v Rakousku, v Klagenfurtu. A to bude speciální, protože je pozvaný také velký mistr známý po celém světě z Brazílie – Mestre Peixe Cru, který přijede za námi speciálně na tuto akci. Na podzim budeme pořádat v Praze Mistrovství Evropy. Plány už máme také na příští rok. V lednu bychom se chtěli zúčastnit v Brazílii jedné velké akce,“ přeje si hlavní trenér.

A závodí ještě také on sám?

„S mým výkonnostním stupněm pásku v capoeiře už nezávodím, protože je nás v Evropě jen pár a většinou na závodech pomáháme s organizací. A fyzicky už samozřejmě nemůžeme konkurovat dvacetiletým závodníkům. Ale plánujeme do budoucna jako asociace zavedení kategorie seniorů. Tak věřím, že za rok, dva už to bude možné,“ přeje si Miroslav Riedel.

Zájemci o capoeiru se mohou těšit na druhý dubnový víkend. To se v Liberci bude konat Mistrovství republiky. „V neděli 14.4. od 10 - 13 hodin bude k vidění semifinále a finále v libereckém Koloseu. Všichni jsou zváni,“ vzkazuje Miroslav Riedel.