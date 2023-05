V posledních týdnech se capoeiristům z jabloneckého oddílu na závodech dařilo. V dubnu proběhlo Mistrovství České republiky v Pardubicích. Toho se zúčastnila téměř dvacetičlenná skupina závodníků Vem Camará Capoeira Jablonec nad Nisou.

Jablonecká capoeira slaví úspěchy | Foto: Pavel Pljuskov, Emma Pleslová

Konkurence byla vysoká, ale i přesto se Jabloneckým podařilo získat krásná umístění i několik cenných kovů. V kategorii dětí 7-8 let se na 1. místo dostal Viliam Riedel. V juniorech dokázal prolomit svoji řadu bramborových medailí Jakub Laurin a probojoval se až na 2. místo. Další cenný kov, konkrétně za 2. místo, získala v kategorii žen C Emma Pleslová, která tak zvládla vylepšit loňský bronz.

Skvělá energie a zápal Jabloneckých se následně ukázal na mezinárodních závodech Slovakia open, které se konaly na začátku května. Kromě České republiky se zúčastnili též zástupci Slovenska, Polska a Maďarska. Sedmičlenná výprava jabloneckých závodníků se i přesto zvládla umístit na výborných pozicích.

V kategorii děti 6-8 let potvrdil formu z MČR Villiam Riedel 2. místem. Podobně na tom byl i Jakub Laurin, který se v našlapané kategorii juniorů opět zvládl probojovat též na 2. místo. V kategorii žen C se Emma Pleslová posunula opět o příčku výše, a díky svému zapálení se dostala na 1. místo. V kategorii mužů C se též zadařilo, Štěpán Dušek zabojoval a zvládl se umístit také na 1. místě.

„Všichni naši svěřenci si vedou velmi dobře a jsme na ně náležitě hrdí. Především na cílevědomost a pilnou práci, kterou odvádí po celý rok. Je skvělé vidět, že dokážeme pracovat jako tým a navzájem se podporovat ve zlepšování," řekl k úspěchům hlavní trenér Miroslav Riedel.