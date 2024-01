Nejstarší halový mítink v republice s názvem Jablonecká hala 2024 se uskuteční v sobotu 20.ledna v atletické hale na Střelnici. Pořadatelé z atletického oddílu TJ LIAZ chtějí navázat na úspěšný mítink v minulém roce, kde bylo dosaženo několika nejlepších světových výkonů v roce.

Hvězdy atletiky Stromšík a Veleba | Foto: Václav Novotný

Letos to bude již 51.ročník a druhým rokem to je bronzový mítink zařazený do světové atletické termínové listiny. Tváří mítinku je nejlepší český sprintér na 60 m Jan Veleba. Tato disciplína bude mít velmi kvalitní obsazení. Na startu bude dvojnásobný mistr světa Richard Kilty, rekordman mítinku a Jan Volko/SK/ halový mistr Evropy. Nebude také chybět vítěz minulého ročníku Kayha Özer /TUR/ a k tomu naši nejlepší Jan Veleba a Zdeněk Stromšík.

Dobrá konkurence bude také na šedesátce žen. Zde bude startovat loni druhá Sarah Leavy /IRL/ společně s další irskou reprezentantkou Molly Scott, kvalitní konkurenci doplní naše nejrychlejší Karolína Maňasová a slovenka Monika Weigertová. Ve vrhu koulí bude mít náš nejlepší vrhač Tomáš Staněk za soupeře dvojnásobného vítěze HME Michala Haratyka z Polska. Dalšími na startu budou Andrei Toader/ROM/, Mohamed Hamza//EGY/ všichni mají výkony přes 21 metrů.

V běhu na 60 m překážek se představí domácí závodník Štěpán Schubert společně s našimi nejlepšími a polákem Kamionkem, který má zaběhnuto 7.88 sec. Ve stejné disciplíně žen bude našim závodnicím velkou konkurencí Karin Strametz/AUT/. V dálce mužů nebude chybět Radek Juška, kterému bude velkým konkurentem na vítězství Nazim Babayev /AZE/ten má skočeno rovných osm metrů. V dálce žen uvidíme Ukrajinku Nerubalschuku s osobním rekordem 650 cm a Rakušanku Grünwald s výkonem 640 cm.

Závěr mítinku ozdobí Zlaté stovky, běhy mužů, žen a také nově veteránů.

"Vítězové obdrží zlatou cihličku. V předprogramu mítinku, který začíná ve 14 hodin, se uskuteční překážkové běhy mládeže, dálka žen a kvalifikace v bězích mužů a žen na 60 m. Slavnostní zahájení je naplánované na 16,45 za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora města Jablonec Miloše Veleho. Nedílnou součástí mítinku je finálový běh na 50 m o nejrychlejšího prvňáka a prvňačku jabloneckých škol. Mítink bychom nemohli uspořádat bez výrazné finanční podpory Libereckého kraje, města Jablonec a také podpory světové rekordmanky Heleny Fibingerové, jejíž světový rekord dosažený v Jablonci trvá neuvěřitelných 47 let," řekl za pořadatelský tým TJ LIAZ Dušan Molitoris.