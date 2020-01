Nejkvalitnější byly oba finálové běhy mužů a žen na 60m. Vítězem mužů se stal Zdeněk Stromšík (SSK Vítkovice) časem 6.66, který zvítězil o jednu setinu před Janem Velebou (Dukla Praha). Oběma chybělo ke splnění limitu na HMS v Číně, který je 6.63 několik setin.

Na dalších místech skončili oba němečtí závodníci v osobních rekordech. Škoda nezdařeného startu v rozběhu našeho dalšího skvělého sprintéra Štěpána Hampla (Olymp Praha).

V běhu žen zvítězila Klára Seidlová (USK Praha), když v rozběhu i ve finále zaběhla stejný čas 7.37 k limitu na HMS ji chybělo jen sedm setin. V překážkovém běhu na 60m zvítězil Ukrajinec Solyanov a na druhém místě doběhl David Ryba (Dukla Praha), který poprvé dosáhl času pod osm sekund. V rozběhu běhu žen Helena Jirmanová (USK Praha) zvítězila časem 8.20 nad Maďarkou Sorok, ale ve finále na ni již nestačila a skončila druhá. Velké očekávání měli pořadatelé ve vrhu koulí, kde se sešla kvalitní konkurence v čele s naším Tomášem Staňkem (Dukla Praha). Ten svedl vyrovnaný souboj na dvaceti metrech s Portugalcem Arnaudovem a zvítězil o 3 cm výkonem 20,06. Ve skoku dalekém se očekávalo vítězství Američana Latimera, ale tomu se vůbec nedařilo. Všichni tři první závodníci se potýkali s rozběhem a měli pouze jeden zdařený pokus. Nakonec zvítězil Chorvat Šimič výkonem 754. V ženské dálce, která měla kvalitní obsazení zvítězila ekvádorská závodnice Angulo výkonem 6.37 cm. Na čtvrtém místě skončila domácí závodnice Barbora Hůlková (LIAZ) výkonem 603 cm.

Bárta: Zatím radši nemyslím ve hvězdách

Jednou ze sledovaných disciplín byla také tyč mužů, kde zapsal výborný výkon Dan Bárta, závodník pražské Dukly, dříve ale domácí odchovanec. Ten si zde v hale vylepšil své osobní maximum na pět metrů a čtyřicet centimetrů. Velmi slibně vypadal i pokus na 5.50 m, ale nakonec si tedy Dan zapsal konečný výkon v podobě 5,40 m.

Jak hodnotíte závod?

Osobák v závodě ještě z několikátýho rozběhu. To je super.

O kolik čísel je to posun?

Myslím, že v hale je to o čtrnáct centimetrů a oproti venku asi o sedm centimetrů.

Co to pro vás znamená vzhledem k sezóně, jaké jsou cíle?

Rád bych skončil 5,50/5,60 m, to jsou moje cíle. Myslím si, že je na to, ale musím být zdravý.

Jsou tam cíle vzhledem ke kvalifikaci na MS?

Byl bych za to nesmírně šťastnej, ale buďme zatím raději při zemi. Byl bych rád, kdyby se mi to povedlo. Zatím bych byl rád, kdybych skočil těch 5,40 čistě. Já věřím tomu, že to poletí, ale nechci myslet zatím takhle ve hvězdách.

Vyšlo vám všechno tak, jak bys směrem k závodům potřeboval, nebo tam byla nějaká komplikace?

Musím se přiznat, že jsem tento týden před halou lehce marodil, takže poslední týden byl jen takový regenerační, aby se to nerozjelo v nic horšího a když se ohlédnu za celou přípravou, tak musím říct, že jsem splnil všechno, co jsem měl a nic nevynechal. Za což musím poděkovat trenérovi, Boleslavu Paterovi, který mi věnoval tu péči, čas a všechno kolem.