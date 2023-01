"Velkým úspěchem pro pořadatele a organizátory z atletického oddílu TJ LIAZ je zařazení Jablonecké haly do seriálu halových závodů Evropské atletické federace jako bronzový mítink. Znamená to, že účastníci mají velkou šanci získávat potřebné body pro účast na vrcholných atletických soutěží jako je ME a MS. Tímto zařazením bude zvýšená úroveň mítinku. Tuto šanci využijí zejména naši závodníci a řada skvělých atletů Evropy a světa," okomentoval letošní kulatý ročník mimořádné atletické akce její ředitel Dušan Molitoris.

Další novinkou bude zlatý závod na 100 metrů v hale, který je možné uspořádat pouze v Jablonci. V tomto závodě půjde o vytvoření nejlepšího světového výkonu roku. Pro nejrychlejšího muže a ženu bude připravena zlatá destička.

Tento atletický mítink byl poprvé uspořádán v roce 1972. Bylo to pět let po dostavění první atletické haly v ČR v roce 1967. Další byla postavena až po dvaceti letech. Hala od svého začátku poskytovala podmínky pro zimní přípravu atletů. Tuto šanci využívali atleti celé řady zemí k tréninku a k přípravě na závody. Takto vznikl nápad uspořádat mezinárodní mítink s názvem Jablonecká hala. Během několika let se z mítinku stal velice uznávaný závod nejen v Evropě ale i celosvětově. Na startu se objevila celá řada olympijských vítězů a světových hvězd a tím se Jablonec dostával do povědomí celosvětové veřejnosti.

V paměti účastníků a organizátorů zůstanou dva světové rekordy. První rekord vytvořila Helena Fibingerová v roce 1977 ve vrhu koulí výkonem 22.50. Tento rekord nebyl do dnešní doby překonán. Druhý rekord v této hale vytvořila Jarmila Kratochvílová v běhu na 800 m v roce 1983 výkonem 1:58.33. Po řadu dalších let se jabloneckým pořadatelům podařilo vždy získat na start naše reprezentanty a vytvořit jim skvělou zahraniční konkurenci. Mladí atleti a příznivci atletiky tak mají možnost vidět na vlastní oči vynikající sportovce a vzít si z nich příklad.

Velkým mezníkem v pořádání byl rok 2016 kdy po halovém Mistrovství Evropy v Praze 2015 startovalo na mítinku několik světových atletů a byly překonány tři rekordy v hale. Ten nejkvalitnější vytvořil Renaud Lavillenie ve skoku o tyči výkonem 603 cm. V České republice v hale takový výkon ještě nikdo neskočil. Tuto prioritu získal Jablonec.

"Nedílnou součástí tohoto mítinku jsou již několik let závody o nejrychlejšího prvňáka a prvňačku škol z jabloneckého okresu. Kvalifikace proběhne v hale dva dny před hlavním závodem za účasti přes stovky nejmladší nadějí atletiky. Ti nejlepší z nich se objeví na startu v hlavním programu mítinku před finálovými běhy mužů a žen na 60 metrů. Nejrychlejší prvňáci obdrží pohár televize RTM plus. V předprogramu závodů budou mít šanci si závodit i mladí závodníci jabloneckého oddílu a další z celé republiky," informoval o programu Dušan Molitoris a zdůraznil: "Mítink by nebylo možné uspořádat bez finanční podpory kraje, města Jablonce a řady sponzorů z České republiky. Získání kvalitní účasti zahraničních závodníků a našich reprezentantů je stále náročnější. Mítink se bude konat v jablonecké atletické hale na Střelnici v sobotu 21. ledna 2023 od 14 hodin."