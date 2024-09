Petra Kuřlíková tak vylepšila své osobní maximum z loňského roku. Ve francouzském Vichy závodili v sobotu 21. září také Alžběta Hrušková (15.), Tereza Zimovjanová (24.) a Tomáš Zikmund (23.).



Dosud bylo nejlepším výsledkem Petry Kuříkové na evropském šampionátu v olympijském triatlonu 6. místo, které obsadila v minulém roce v Madridu. Letošní pohled do startovní listiny ale dával české olympioničce naději na jeho vylepšení – na start šla jako jedna z favoritek s číslem 1.



Po 1500 m dlouhé plavecké části v umělém jezeře Allier vbíhala Kuříková do depa na 13. pozici se ztrátou 33 vteřin. Zimovjanová byla 24. (+43), Hrušková 27. (+45). Díky tomu se všechny tři české závodnice dostaly na kole do druhého balíku na 7.-22. místě. Na čele jezdila šestičlenná skupina, která v průběhu 40km cyklistiky pomalu navyšovala svůj náskok, který ve druhém depu činil přibližně 65 vteřin.



Kuříková se pak díky tradičně skvělému běžeckému výkonu posouvala dopředu – na 10km trati si připsala nejrychlejší čas ze všech závodnic (32:54), který ji katapultoval na konečné 4. místo! Jako první byla v cíli Britka Vicky Hollandová, která doběhla o 64 vteřin dříve než Kuříková.



„Za 4. místo jsem strašně moc ráda. Plavání se mi povedlo průměrně, na kole jsem pak jezdila v početném druhém balíku, ze kterého se mi povedlo seběhnout dvě závodnice, za což jsem opravdu šťastná,“ řekla Kuříková.

Hrušková si ze druhé cyklistické skupiny doběhla pro konečné 15. místo. „Na plavání to nebylo ideální, neměla jsem dobrou pozici, ale dostala jsem se do druhé cyklistiky skupiny. V ní se chvíli jelo, chvíli nejelo, bylo to takové nejisté, takže se nám nepovedlo dostihnout tu první skupinu. Na běh jsem vystřelila, co to šlo, abych vydržela co nejdéle vepředu. Vydrželo mi to jeden okruh ze tří, pak jsem začala trochu zpomalovat. Snažila jsem se o nejlepší desítku, což by bylo super, ale i s patnáctkou jsem spokojená a je to pro mě velký krok dopředu,“ zhodnotila závod Hrušková.



Zikmund vybíhal z vody na 32. pozici se ztrátou přesně jedné minuty na nejrychlejší plavce. Na kole pak díky tomu pracoval ve druhé skupině na 15. až 32. místě, která dojela do druhého depa s minutovou ztrátou. Do běhu šel sice český reprezentant jako poslední z tohoto balíku, brzy se ale začal posouvat dopředu a po třech kilometrech už byl 26. Po modrém cílovém koberci proběhl jako 23. se ztrátou tří minut na vítězného Maďara Csongora Lehmanna.



Pro české reprezentanty tím sezona nekončí. 17.-20. října se ve španělské Andalusii uskuteční finálový závod mistrovství světa.



Výsledky

Mistrovství Evropy v olympijském triatlonu, Vichy (Francie), 21. září 2024

Ženy: 1. Vicky Hollandová (V.Brit) 1:52:35, 2. Leonie Periaultová (Fr.) 1:52:44, 3. Alice Bettoová (It.) 1:53:06, 4. Petra Kuříková 1:53:40 … 15. Alžběta Hrušková 1:55:41, 24. Tereza Zimovjanová 1:57:42



Muži: 1. Csongor Lehmann (Maď.) 1:40:18, 2. Yanis Seguin (Fr.) 1:40:22, 3. Casper Stornes (Nor.) 1:40:28 … 23. Tomáš Zikmund 1:43:19