Veřejnost si mohla zasportovat a hlavně podpořit patrona tohoto závodu Josefa Procházku. Tomu po závodu pořadatelé předali šek s finančním obnosem pro zlepšení kvality jeho života.

Pepa Procházka měl v roce 2012 těžkou autonehodu. Nebylo to jeho vlastní vinou. Seděl v autě jako spolujezdec. Utrpěl krvácení do mozkového kmene a neměl téměř žádnou šanci na přežití. Po operaci upadl do kómatu, a i přesto se ho podařilo vrátit zpátky. Rodina se nehodlala smířit s tak krutou zprávou a začal boj jeho o život. V nemocnici Pepa strávil několik měsíců. Znovu se vše naučil od začátku. Letos je to už 6 let od nehody a Pepa má obrovskou vůli se znovu postavit na nohy a žít lepší život, než jen ležet na lůžku. Poctivě rehabilituje a cvičí, znovu se učí mluvit, číst. Dobře mu to myslí a výborně reaguje.

Následky autonehody mu nedovolí koupat se v žádné společné vodě. Plavání by mu ale umožnilo rychleji rehabilitovat celé tělo a pro jeho mozek by to byl důležitý krok pro to, aby se znovu mohl postavit na nohy. Cena bazénu je ale vysoká a tým Jabloneckých skládaček se k projektu rád připojil, aby alespoň částečně pomohl.

V TÝMU TO JDE LÍP

Na účastníky čekaly v rámci závodu týmových dvojic a čtyřčlenných štafet zajímavé disciplíny: 800 m jízdy na kanoi, běh na okruhu 2x 1 km, zdolání bludiště, 200 m plavání, dětský minitriatlon, tedy bludiště, překážkový běh, lovení rybiček v bazénku a hod míčkem do terče.

„Smyslem této akce není jen závodit, ale hlavně vytvořit týmovou atmosféru. Proto na disciplíny nastupují závodníci ve dvojicích nebo i ve čtveřicích. A hlavně nám jde o to, propojit svět handicapovaných se světem zdravých lidí. Snažíme se ukázat všem, že tyto dvě skupiny spolu bez problémů dokáží fungovat. A třeba právě bludiště je toho důkazem, protože ho člověk musí absolvovat se zakrytýma očima a druhý ho naviguje. A tak si vyzkouší , co to je být slepý. Společně se pak snaží najít cestu ven z bludiště,“ uvedl k jedné ze zajímavých disciplín hlavní pořadatel Filip Štupl.

KDO ZÁVODIL, PŘISPĚL

Pořadatelský tým nejvíc těšilo, že mohl předat Pepovi Procházkovi šek na osmdesát jeden tisíc korun, které věnovali příchozí, závodníci i pořadatelé. Byly to peníze ze startovného, zisk z prodeje občerstvení, nápojů a z další nabídky.