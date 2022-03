„Byli jsme jenom v osmi, ostatní jsou nemocné nebo povinně na lyžařských kurzech,“ řekl trenér. Jeho svěřenkyně musely dát přednost školním nebo jiným povinnostem. Za to soupeřky si přivezly silné posily z nejvyšší soutěže. V prvním utkání podlehly jablonecké ženy týmu Benešova a v dalším pražským Nuslím.

Trenér Jan Čmejrek k zápasům svých svěřenkyň dodal: „Zůstáváme v play out. Ze čtyř týmů této skupiny budou dva sestupovat a dva v soutěži zůstanou. Ty dvě porážky nám situaci hodně zkomplikovaly, takže jsme asi adepti na sestup. Ale ještě není konec, uvidíme. Ovšem budeme mít co dělat. Dnes to byl hezký zápas, dali jsme spoustu bodů, oni ještě víc. Soupeřky byly lepší, ale slušně jsme jim sekundovali.“