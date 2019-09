Tým mužů Florbal Jablonec bude v letošní sezóně startovat v celostátní florbalové soutěži a to v divizi skupině B. „Dostali jsme nabídku na dodatečný postup z Regionální ligy mužů, a to i přes těsnou porážku v baráži,“ uvedl za tým Tomáš Beran, předseda klubu.

Tým Florbal Jablonec bude v nové sezóně bojovat v divizi skupině B. Vsadí na mladé hráče. | Foto: Archiv

Divizní soutěž totiž prošla před sezónou reorganizací, která se týkala nového rozdělení do 5 skupin místo původních 4 skupin. Zásadní je hvězdicové rozdělení regionu Praha a Středočeského kraje tak, aby se snížilo cestování do vzdálených koutů naší republiky. To by mělo též soutěž více zatraktivnit, protože florbalová kvalita týmů z Prahy a okolí je obecně vyšší. Vznikl také prostor pro rozšíření soutěže a možný dodatečný postup.