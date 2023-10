V národní lize žen vyhrál tým TJ Bižuterie SG dvakrát 3:0. Se soupeřkami z Plzně si v kvalitním zápase poradily, i když jednoduché to nebylo. Další utkání hrály také dívky kategorie U22 a zvítězily 3:0 v zápase s Olympem Praha a také s Hradcem Králové. A následovala ještě další víkendová vítězství.

Volejbalistky TJ Bižuterie SG | Foto: Dagmar Březinová

Fanoušci volejbalu si přišli o víkendu 6. a 7. října na své. V jablonecké městské sportovní hale se hrálo další utkání národní ligy, druhé nejvyšší ligy žen. Hráčky TJ Bižuterie SG se utkaly se soupeřkami týmu Volejbal Plzeň.

Trenér Josef Smolka:

„Oba zápasy jsme vyhráli 3:0. Nebylo to jednoduché, ale dokázali jsme si se soupeřkami poradit. Byly to kvalitní zápasy. Ale nebyly o tomto víkendu jediné. Hráli jsme ještě také turnaj kategorie U22, vyhráli jsme 3:0 v zápase s Olympem Praha a také s Hradcem Králové. Děvčata kategorie U18 hrála v Havlíčkově Brodě a vybojovala tam druhé místo ve své skupině. V lize juniorek jsme nastoupili proti pražským soupeřkám a také jsme dvakrát 3:0 vyhráli. Tento víkend byl pro jablonecký volejbal ten náročnější, nejtěžší, co je.“

Další víkend už nebude tak nabitý, ale zase se v něm jablonecké volejbalistky utkají o co nejlepší výsledky. U20 hrají o víkendu 13. - 15. října turnaj v Přerově a nejmladší žákyně jedou na Český pohár do Karlových Varů. A s jakým cílem?

„Chceme, abychom se v žákyních umísťovali lépe než loni, aby nás bylo víc vidět. Máme v týmu několik nových hráček, které se jeví dobře. Poslední turnaj vyhrály, takže nám udělaly velkou radost. V U20 bude záležet na tom, jakou dáme dohromady sestavu, jestli budeme mít k dispozici i některé hráčky z extraligy. A pak o dalším následujícím víkendu bude reprezentační sraz U20 a dva zápasy národní ligy. Konec měsíce bude trochu klidnější. Jablonecké diváky zveme na další zápas národní ligy žen, který hrajeme první zápas 27.10. v 19 hodin, BIŽUTERIE - SG - VK Madeta Č. Budějovice a druhý v sobotu 28.10. v 10 hodin,“ informuje milovníky bojů pod sítí trenér Josef Smolka a zve všechny fanoušky na zápasy do městské haly u přehrady.