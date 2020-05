Oba týmy jabloneckých dorostenek skončily soutěž ve chvíli, kdy byly jen krok od postupu do vyšší soutěže.

„Mladší dívky kategorie U17 skupinu vedou. Mame stejně bodů jako soupeřky z Prahy, oba jen jednu porážku. V U19 se pohybujeme v druhé půlce. Pro nás je úspěch, že patříme do finálové skupiny. Nedařilo se nám letos jen v ženách, kde jsme na předposledním místě, tedy v play outu. Takže teď čekáme, jak rozhodne federace, jakým systémem se bude postupovat a sestupovat. Než jsme ale museli skončit, tak už se nám začalo dařit i s týmem žen. Věřím, že bychom to zvládli a ode dna se odrazili,“ bilancuje situaci před koronavirem trenér.

Podle něho je určitě těžké najít spravedlivé řešení. V úvahu připadají tři varianty. První by znamenala nechat stávající stav, tedy jak si teď týmy vedou, tak buď sestoupí nebo postoupí. Nebo může nastat varianta jako v házené, kde celou soutěž anulovali, takže nikdo nesestoupí a nikdo taky nepostoupí. „Myslím ale, že federace bude hledat nějaký kompromis, poslední sestoupí a předposlední bude hrát s vítězem baráž, kvalifikaci o to, že postoupí ten lepší. Otázka je, zda bude na takové řešení dostatek času. Možná by se tak hrálo až v září. Kdysi se kvalifikační utkání hrála až vlastně na začátku nové sezóny, teď to ale bylo už v květnu, červnu,“ zamyslel se nad možnostmi pokračování soutěží trenér Jan Čmejrek.



Basketbalistky trénují podle individuálního plánu, který dostaly od trenéra. A ten jim ještě ob den zasílá konkrétní cviky. “Děvčata musí ještě také běhat, skákat přes švihadlo a jezdit na kole,“ zdůraznil kouč. Potvrdil, že všichni už se těší, až se zase potkají na společném tréninku. A trenér určitě pozná, jak poctivě si děvčata vzala individuální trénink. „Hned se pozná, jestli opravdu trénovali. Je to vidět třeba po prázdninách,“ dodal kouč.