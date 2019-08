Slavík to zvládl a ještě k tomu skóroval! Slavík z Whistleru přiváží bronzovou medaily za Dual Slalom a dále pak zvítězil na finálovém závodu světové série 4X Pro Tour v Polsku, který mu také zaručil celkové prvenství v celé sérii! To zní jako vydařený průlet skrze kontinenty!!

„Někdy to není jednoduchý rozhodnout se, který závod si člověk vybere a tak se to vždycky snažím nějak zkloubit dohromady když vím, že to má smysl. Varianta závodit Crankworx a pak po posledním závodě rychle přeletět do Polska byla reálná, ale člověk dorazil v ten stejný den, kdy se závodí a po tak dlouhé cestě se člověku moc závodit nechce. I když člověku by se chtělo, tak tělu se nechce. Rozhodl jsem se, že to risknu. Ve středu jsem závodil v Dual Slalomu ve Whistleru, kde jsem nastřelil skvělý 3. místo na nejšílenějším dualu, co jsem kdy jel. Fakt back to the roots nářez, kterej mě strašně bavil a všichni letěli strašnou kudlu! V pumptracku jsem měl taky parádně nakročeno na dobrej výsledek, ale bohužel jsem v jedné z finálových jízd kdy jsem měl solidní náskok přejel do druhé lajny a musel jsem to odstavit. Nedá se svítit, ale rychlost byla skvělá. Poté jsem hned zabalil kola a jel směr letiště. Po 20h na cestě jsem v Praze na letišti, kde už je nachystaný auto s kolama a vším potřebným….vyrážíme směr Polsko, kde je za pár hodin kvalda a závod. Musím říct, že jetlag mě totálně zabíjel. Do jakých jsem se dostával stavů při závodění bylo fakt zajímavý a musel jsem doopravdy všechny zbytky energie nechat na trati. I když jsem se necítil úplně dobře, tak jsem podal jeden ze svých nejlepších letošních výkonů, jezdil bez chyb a byl doopravdy vyrovnanej. V kvaldě jsem zvítězil víc než o vteřinu a v závodě jezdil s náskokem v každé jízdě včetně finálové jízdy. První místo mi taky podtrhlo celkové první místo ve světové sérii 4X Pro Tour. Jsem úplně vyřízenej, ale stálo to za to! Někdy se doopravdy vyplatí zariskovat, jít mimo svoji komfortní zónu a jít si za svým! Po takovým šíleným tripu vítězství chutná ještě lépe!!“