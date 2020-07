Jak jste zvládl koronavirovou pauzu? Na kole?

Ano, jezdit na kole se dalo, tak jsem hodně jezdil. Všichni závodníci se asi věnovali zase trochu jinému typu tréninku a tomu, na co běžně není během závodů čas.

Startujete pod stále stejným týmem Eleven?

Došlo k malé změně v názvu. Můj tým se aktuálně jmenuje ELEVEN Mercedes Black.ET Team. Hlavním mým sponzorem je stále jablonecká firma Eleven, která zastřešuje celý náš cyklistický tým. Spolupráce s touto firmou je po všech stránkách bezvadná.

Jaké další starty vás čekají?

V seriálu závodů na horských kolech mne čekají ještě během srpna dva závody Českého poháru, a to v Zadově a v Brně. Nejdřív ale poslední týden v červenci pojedu premiérové mistrovství republiky na elektrokolech. Je to úplně první takové mistrovství republiky, které se v Evropě koná. Loni se jel první ročník mistrovství světa v Kanadě.

Jsme tedy, jako republika, zase první v konání takového mistrovství?

Ano, jsme první, kdo pořádá národní mistrovství. Jsem na to zvědavý. Spíš než o výsledku to bude o tom si závod vyzkoušet na elektrokolech. Hodně lidí si totiž myslí, že jezdit na elektrokole je snazší. Ale opak je pravdou. Je to náročnější než na běžném kole. Pro mnohé to může být ale nová výzva. Všichni si říkají, že se na elektrokole nešlape. Ale to vůbec není pravda.

Jaký máte vy názor na jízdu na elektrokolech?

Přináší to doba. A je to jen otázka času, kdy nás to všechny dostane a získá. Můžeme si říkat, že jsou elektrokola určená hlavně pro lidi například po úrazu nebo ve vyšším věku. Ale jak je vidět, na kolech jezdí lidé středního i mladšího věku. A dokonce se na nich už začíná taky závodit.

Takže jízda na horském kole podle vás jednoduchá není?

Naopak. Je náročná jak technicky, tak fyzicky. Výjezdy, které se nedají na normálním kole vyjet,jsou mnohem prudší. Stěží je člověk vyjde pěšky. A na takových tratích se právě mistrovství republiky u nás pojede. Závodník musí vyvinout mnohem více energie a síly, aby takovou trasu ušlapal. Jede na kole, které má o deset, patnáct kilo víc, než kolo normální. A proto je to větší dřina. Elektrokolo pomáhá jen do pětadvaceti kilometrů v hodině. Na rovinkách ale v závodě potřebujete jet víc, potřebujete vyvinout mnohem větší rychlost a sílu, aby závodník kolo vůbec ušlapal. Navíc elektrokolo váží o deset patnáct kilo víc, než horské. A s tím je potřeba taky počítat. Když motoru pomáháte, je to daleko větší dřina, při které je třeba vynaložit daleko větší sílu. Člověk, který si to nevyzkouší, tak neví o čem mluví a nemůže jízdu a výkon porovnávat.

Takže vás nerozčilují ti, kteří vás s úsměvem na trati míjejí na elektrokole a vy vedle nich pořádně makáte?

Nevadí mi to. Je to každého věc, pokud ale neohrožují na trase ostatní. Musí se ho naučit nejprve ovládat, přece jen se na něm jinak brzdí, zcela jinak se ovládá. Musí počítat s tím, že kolo je těžší. Věřím ale, že si určitě elektrokola svůj okruh lidí najdou.

Vy střídáte normální kolo s elektrokolem, trénujete i na něm?

To ne. Na elektrokole jsem se už svezl, ale pravidelně kola nestřídám. Vím, že musím na toto kolo být fyzicky i silově dobře připravený a musím ho umět ovládat. Pro zpestření je to pro mne dobré. Ale pravidlem se elektrokolo nestane.

Ale na startu mistrovství republiky chybět nebudete?

To určitě ne. Budu mít zrovna volný víkend, tak si to chci vyzkoušet. Závod se jede den po mistrovství republiky v maratonu na dolní Moravě. Myslím, že pro všechny účastníky to bude něco nového. Loni se jel premiérový ročník Mistrovství světa v Kanadě a z českých závodníků se ho zúčastnil jen Jaroslav Kulhavý. Elektrokola už delší dobu mají svoji kategorii v závodech nižšího typu, například na maratonech a podobných závodech. V cross country a mistrovství republiky to bude u nás premiérový ročník. Závod Je také součástí seriálu Nova Cupu, takže o ní určitě budou všichni závodníci i fanoušci cyklistiky vědět.

Uvidíme vás brzy v Bedřichově nebo jinde, abychom mohli fandit přímo u tratě?

Bohužel závod Českého poháru se na Bedřichově kvůli koronaviru vynechal. A žádný další závod se v okolí Jablonce nekoná. Takže až za rok.

Co bude vrcholem vaší letošní sezóny?

Na horských kolech to bylo právě Mistrovství republiky v Peci pod Sněžkou, které se jelo tento víkend. A teď už bych chtěl všechno směřovat k obhajobě titulu mistra Evropy v cyklokrosu. Závod se jede první víkend v listopadu v Holandsku. To bude vrchol mojí letošní sezóny. Mistrovství světa je posunuté až na leden. První část cyklokrosové sezóny bude určitě směřovaná k Mistrovství Evropy.

Uplynulý víkend jste tedy závodil v Peci pod Sněžkou v Mistrovství republiky na horských kolech. Jaká byla trať a konkurence?

Trať byla hodně technická. Stát se na ní mohlo cokoliv. Konkurence byla velmi silná, asi nejsilnější, jaká za poslední roky v naší kategorii byla.

Kdo vám šlapal na paty?

Určitě Jirka Chyba nebo loňský mistr republiky Josef Šejbal. Ale jeli i noví závodníci, od kterých jsem nevěděl, co čekat. V cross country jsem se s nimi ještě nesetkal. A taky byli na startu i o dost mladší. A věk u závodníka také hraje svoji roli. Ale vždycky vyhraje ten nejlepší. Zatím jsem si otestoval, že na to nejsem špatně.

Vyhovovalo vám počasí? Jezdíte raději v dešti nebo na suchu a v teple?

Mně nevadí bahno, déšť, kaluže. Ať je to na horských kolech nebo v cyklokrosu, čím víc to bude klouzat, tím je to pro mne lepší. Sucho a teplo nemám rád. Vedro mi nesedí. Na to jsem si nikdy nezvykl. Mám rád na závod chladnější počasí.