Zápas, ve kterém jde jabloneckým baseballistům o všechno. Zápas, jehož vítěz se stane mistrem ligy pro rok 2019. Bude to Baseball Blesk nebo Baseball Klub Klasik Frýdek-Místek?

Přijďte fandit. Baseballistům jabloneckého Blesku půjde v dalším zápase o hodně. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Fanoušci si nemohli přát napínavější finále. V best of five sérii, hrané na tři vítězství, se nejprve oba celky rozešly smírně na jablonecké půdě. Stejný scénář se opakoval i následující víkend na severní Moravě, kde si týmy opět připsaly po jednom vítězství. Za stavu 2:2 na zápasy tak fanoušky i hráče čeká třešnička na dortu v podobě zápasu winner takes all.