Na turnaji nechyběl ani jablonecký extrémní triatlonista Martin Vinař. „S týmem Skládaček se znám už dlouho a spolupracujeme spolu. Štěpán Chroustovský z tohoto týmu se kdysi také excelentně věnoval triatlonu. A tak jsme všichni tak nějak provázaní,“ vysvětlil čast Martin Vinař

Ten je provozovatelem fitness Move your limits, kde nabízí zajímavé sportovní aktivity. Sportu věnuje všechen svůj volný čas. Má za sebou řadu extrémních výkonů, nad kterými zůstává rozum stát. A kolem sebe partu kamarádů, kteří ho podporují, díky němu se také sportu věnují a společně s ním proto vyrazili i na tento turnaj. „Je to akce pro dobrou věc a náš tým rád přispěje. Navíc mám volnější den, takže jsem rád, že ho můžu zase strávit aktivně,“ řekl k Sitting Voleyball Cupu triatlonista.

Zdůraznil, že takových akcí, které pomohou ostatním, by mělo být víc a veřejnost by je měla podporovat. „Líbí se mi, že se tady setkám s kamarády a známými. Ale ani mne ještě dneska tréemine trenink, který si dám navečer,“ plánoval v průběhu akce Martin Vinař. Finanční prostředky, které účastníci během akce utratili u stánků, byly určené pro Zdeňka Vrábela a jeho přítelkyni. Ti se chystají na společnou cestu životem. Plánují stavbu rodinného domku, který musí být bezbariérový, aby se v něm mohl Zdeněk bezpečně pohybovat. A při takových plánech je určitě každá finanční částka velkou pomocí, protože stavba a úpravy nebudou levné. „Musíme toho hodně vypít a sníst, aby dostali co nejvíc peněz,“ uvedl s úsměvem úspěšný extrémní triatlonista.

A jak mu volejbal vsedě šel? „Já volejbal neumím vůbec, takže pro mne to byla spíš legrace, zábava a hlavně chuť přispět na dobrou věc. Pro celý můj tým je to hlavně podpora Skládaček a lidí, kteří to potřebují. Jinak nad tím nepřemýšlíme,“ zdůvodnil účast Martin Vinař a hned si navečer ještě naplánoval v rámci svého tréninku devadesát minut na trenažeru.