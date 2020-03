Crankworx se každým rokem posouvá do dalšího levelu jak z organizačního hlediska, tak především z hlediska výkonů závodníků. Spousta jezdců se už čistě soustřeďuje jen a pouze na tento seriál. A je to poznat. Za každou sebemenší chybičku se tady platí a pokud chce člověk vyhrávat, tak musí jet na hraně možností a ještě k tomu absolutně bez chyb, prostě těžký kombo.

„Rotorua je každopádně jedna z mých nejoblíbenějších zastávek, líbí se mi atmosféra, tratě, povrch a celek… cítím se tady po šesti letech skoro jako doma. Nakonec se mi podařilo urvat druhý místo v Air DH, kde jsem byl pouze 0,7 vteřiny od zlata, ale nejlíp jsem se cítil jako vždy na Dualu. Bohužel v TOP 16 jsem udělal velkou chybu na poslední brance a bylo po nadějích stejně jako v pumptracku. Nicméně obojí jsem skončil v TOP10, což znamenají cenné body do celkového pořadí King Of Crankworx,“ popsal závod Tomáš Slavík.

Loňský pád ve Valparaisu měl velký dopad na jeho sezónu, možná větší než si skutečně uvědomoval. Na podzim 2019 vynechal konec sezóny a jen se připravoval na 2020. „A to jsem potřeboval. Moje letošní výsledky, ale především moje výkony to krásně potvrzují. Mám z toho hroznou radost, jak do sebe všechno zapadá. Nemůžu se dočkat dalších závodů…,“ plánuje Tomáš.

Další závod pro Tomáše mělo být první kolo nově vzniklé evropské série urban závodů v Itálii na Lago di Garda – MAD OF LAKE. „Bohužel aktuální situace v Evropě vypadá poměrně nejistě a zatím nevíme, jestli se závod uskuteční. Budu svoje fanoušky ale určitě včas informovat,“ řekl Tomáš.