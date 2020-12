Letošní sezona atletů TJ LIAZ měla, vzhledem k situaci způsobené koronavirem, velmi zvláštní podobu.

„Halová sezóna odstartovala první halovou středou 8. ledna a pokračovala podle schválené termínové listiny. V jablonecké hale se konalo celkem dvaadvacet závodů za účasti 5 141 závodníků, kteří absolvovali přes deset tisíc startů,“ uvedl předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris.



TOP JABLONECKÁ HALA

Podmínky k závodění využila řada závodníků z celé republiky. Nejkvalitnější akcí byl 48. ročník Jablonecké haly, na které startovala řada závodníků z Evropy a z Česka. „Sezona byla zakončená 7. března, kdy se ještě konalo Mistrovství České republiky veteránů. Další připravovaná akce, kterou měla být Velikonoční hala mládeže, byla, na základě usnesení vlády, už zrušená. Z pohledu úspěšnosti atletů LIAZU Jablonec patřila mezi nejúspěšnější za posledních pět let,“ uvedl Dušan Molitoris.



LETNÍ PŘÍPRAVA NAPŮL

Na MČR získali osmnáct medailí, z toho sedm zlatých, pět stříbrných a šest bronzových medailí. Finálové umístění vybojovalo jednatřicet závodníků. V krajských soutěžích získalo titul přeborníka Libereckého kraje čtyřicet devět závodníků.

„Po skončení halové sezony byla příprava na letní sezonu velmi omezená nařízením vlády. A to trvalo do konce května, kdy bylo možné začít normálně sportovat a závodit. Veškeré akce naplánované v květnu se přesunuly do dalších měsíců. V prvních červnových dnech jsme tak mohli zahájit letní sezonu,“ rekapituloval atletické dění letošního roku předseda Molitoris.



ČÍSLA MLUVÍ JASNĚ

V Jablonci to znamenalo uspořádat osmnáct akcí za účasti 2 745 závodníků, kteří absolvovali 4 578 startů. Největším podnikem bylo Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let. Na startu bylo přes 400 závodníků. „Sezona byla zakončená Mistrovstvím ČR dorosteneckých družstev 3.října, na kterém v domácím prostředí vybojovalo družstvo žákyň stříbrnou medaili.

V letní sezoně se podařilo získat atletům a atletkám TJ LIAZ patnáct medailí na Mistrovství České republiky, z toho čtyři zlaté, pět stříbrných a šest bronzových. Do finálových bojů zasáhlo třicet devět závodníků. „Na krajských přeborech jsme získali jednapadesát titulů krajských přeborníků.V soutěžích družstev skončila obě prvoligová družstva mužů a žen na třetím místě. V mládežnických kategoriích si účast na MČR družstev vybojovalo pět kolektivů, nejúspěšnější bylo družstvo starších žákyň, které skončilo druhé. Oběma dorosteneckým družstvům chybělo k získání medaile několik málo bodů a skončila tak na čtvrtých místech,“ vyjmenoval výsledky zástupců TJ LIAZ předseda oddílu.



MLADÍ PŘIVEZLI ZLATO

Velkou perspektivou jsou ti nejmladší, kteří obsadili v krajských soutěžích první místa. „Po tomto hodnocení lze konstatovat, že atleti LIAZU Jablonec se opět zařadili mezi nejlepší mládežnické oddíly v republice,“ zdůraznil Molitoris.



MAKALI POUZE VENKU

Po skončení letní sezony nastalo další omezení atletické přípravy, která mohla, po uzavření stadionu a haly, pokračovat pouze v lesním areálu. „Museli jsme zrušit mezinárodní halové utkání plánované na 28. listopadu a také Pomerančový mítink mládeže s datem 5. a 6. prosince a mezikrajové utkání mladšího žactva, které se mělo konat 12. prosince.



PRAVIDLA DODRŽOVALI

V minulém týdnu byla možná příprava v malých skupinkách již na stadionu, ale s podmínkou dodržení všech hygienických pravidel. Věříme, že slíbené rozvolňování se dotkne také sportování a bude jasně stanoveno v této naprosto nepřehledné situaci, co bude třeba dodržovat,“ přeje si atletický předseda.

UŽ PLÁNUJÍ DALŠÍ ROK

Přesto v současné době připravují v atletickém oddíle už halovou sezonu, která by měla začít 8. ledna 2021. „Předpokládáme, že nám situace dovolí zorganizovat také 49. ročník Jablonecké haly, která má termín 23. ledna. Věříme, že bude šance, aby se této akce mohli opět v Jablonci zúčastnit atleti z Evropy a naši reprezentanti,“ plánuje Dušan Molitoris, který spolu s dalšími kolegy, pořadateli, má na svém kontě už mnoho dobře připravených a oblíbených sportovních podniků. (ms)