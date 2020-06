Před samotným utkáním se konal ceremoniál, během kterého zazněla státní hymna a slavnostního nadhozu se ujal ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček, který v době koronavirové krize velmi zdárně organizoval chod celého zařízení.

Poprvé na výbornou

Vstup do prvního utkání vyšel Blesku na jedničku, když hned v první směně dokázal šestkrát skórovat, i zásluhou home runů Výbory a Šulce. Domácí nadále pokračovali v tlaku a v každé směně přidávali další doběhy. Ofenziva hostujícího Hrochu se k žádné velké akci nedostala a nemalým dílem se na tom podílel skvěle házející Hikl. Osmnáctiletý levák obdržel za celé utkání pět bodů, které všechny přišly po dvou home runech v podání brněnského celku. První utkání tak skončilo po šesti měnách poměrem 20:5.

Druhé utkání již nebylo zdaleka tak jednoznačné. Hroch se dokonce v druhé směně dostal do vedení, které se mu dařilo držet až do čtvrtého inningu, ve kterém domácí zápas otočili a vedení již nepustili. Až do sedmého dějství sice byl zápas stále vyrovnaný, ale Blesk pak zasadil pomyslný poslední hřebíček do rakve brněnských nadějí v podobě šesti doběhů.

Konec byl kuriózní

Home runem se v tomto utkání blýskl domácí Machačka. Na kopci se představili Riedl, Jiránek, Roubíček a Výbora. Utkání navíc skončilo poměrně kuriózně, kdy hostující hráč vyběhl příliš brzy ze třetí mety při pokusu o doběh na zachycený dlouhý odpal, a byl tak vyoutován po zahrání na výzvu.

„Oproti minulému víkendu šlo tentokrát určitě o silnějšího soupeře. Ale my na druhou stranu byli v nejsilnější možné sestavě a ještě nás hnali domácí fanoušci. Jsme velmi rádi, že se nám zatím daří být disciplinovaní na pálce a v poli neděláme příliš chyb. Koneckonců ve čtyřech zápasech jsme dokázali skórovat stokrát, což mluví za vše. V dalším doubleheaderu nás čekají Bučovice, které letos mají nějaké posily z Draků Brno, tak určitě půjde o zajímavý souboj,“ okomentoval zápasy Lukáš Roubíček.



V neděli 14. června se Blesk opět představí na domácím Ash Fieldu, kde přivítá Pelikans Bučovice.

„První zápas v domácím prostředí bude začínat již ve 12 hodin, tak si ho nenechte ujít a přijďte nás podpořit,“ vzkazuje Blesk.