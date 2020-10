Jablonec n. N. - V současné době, která ke sportu příznivě nakloněná není, se trenér cyklistů KC Kooperativa Jablonec z výsledků svých svěřenců může radovat.

Pavla Havlíková | Foto: ilustrační



„Pavlu Havlíkovou jsem doprovázel o víkendu na cyklocrossovém závodě ve Švýcarsku. Je po nemoci a pomalu se zase dostává do své formy. Dojela třináctá,“ uvedl trenér.

Další jeho svěřenec, junior Václav Veverka, se zúčastnil také ve Švýcarsku, v Luganu, kde se zúčastnil Mistrovství Evropy. „Ten dojel jednačtyřicátý. Patřil mezi nejmladší účastníky, proto startoval až z poslední řady. Minulý týden už absolvoval Mistrovství světa a do cíle dojel pětapadesátý ze sto dvaceti účastníků,“ řekl k výsledkům nadějného jabloneckého cyklisty jeho trenér. S jeho výkonem je spokojený a počítá, že v příštím roce se viditelně zlepší a posune se mezi závodníky na předních místech. „Vaškův úspěch už je letos to, že se mu vůbec povedlo, aby se Mistrovství světa a Evropy zúčastnil,“ zdůraznil Miloslav Hollósi.