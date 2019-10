Tentokrát z toho však žádné body nebyly. Jablonecké GMM prožilo katastrofální začátek a rychle nabranou tříbrankovou ztrátu už nedokázalo dohnat.

Trenér Jablonce, Milan Bláha, po zápase řekl: „Věděli jsme, co Kladno bude hrát. To se naplnilo, ale, bohužel, jsme soupeři po našich obrovských hrubkách darovali tři góly úplně z ničeho.“

Na začátku zápasu se do úvodní velké šance celého ročníku dostal jablonecký Mazánek. V rozhodující moment mu ale balón sjel z nohy, a tak zůstal hostující gólman Tetour bez práce. Pak přišla první obrovská chyba domácích. Haunold špatnou rozehrávkou namazal hostujícímu Šafářovi a ten trestal. A bylo ještě hůř. O chvíli později totiž při rohovém kopu Kladna neuhlídal Mečíř zakončujícího Vernera, jenž zvýšil na 2:0 pro Středočechy. Když potom skončil v síti i dalekonosný volný přímý kop Kaválka, musel trenér Bláha reagovat okamžitým time outem.

Ten sice v první půli žádnou trefu domácích nepřinesl, povedlo se však alespoň otupit kladenský tlak.

Gólové ovoce začali Severočeši sklízet až po přestávce. Na konci svižné kombinace domácího celku našel Haunold Mečíře a ten odčaroval Tetourovo kouzlo chytrou ranou z otočky do protipohybu hostujícího gólmana.

V polovině utkání přišla asi nejpohlednější akce duelu. Jákl důrazným napadáním donutil Tetoura k nákopu dopředu. Míč ale výborně zachytil gólman Masařík, který výhozem přes celé hřiště rychle vrátil míč Jáklovi. Ten už už natahoval ke střele, ale na poslední chvíli ještě přihrál před prázdnou bránu Tomáši Mazánkovi a tomu už stačilo jen nastavit nohu.

Středočeši viditelně znervózněli, ale vypjatou koncovku už si utéct nenechali. Jablonecká powerplay s gólmanem Masaříkem naopak Kladnu poskytla příležitost vsítit gól jistoty. Špatnou křižnou nahrávku Petra Mečíře potrestal brankou přes celé hřiště Jan Čurda. Kladno tak po výhře 4:2 odvezlo z Jablonce všechny tři body.

Milan Bláha, trenér GMM Jablonec:

„Věděli jsme, co Kladno bude hrát. To se naplnilo, ale bohužel jsme soupeři po našich obrovských hrubkách darovali tři góly úplně z ničeho. To už se pak špatně dohání. O přestávce jsme si k tomu v kabině něco řekli a stáhli jsme to na šest hráčů. Hra se tím změnila. Dotáhli jsme se až na 2:3. Bohužel jsme pak, kvůli změně v pravidlech, nemohli hrát powerplay tak, jak jsme chtěli a nakonec jsme z ní inkasovali rozhodující gól. I za ten druhý poločas se ale těžko dá chválit, protože tam pořád máme spoustu rezerv. Jsme daleko od hráčů, postrádáme klid na balónu. Když to nezlepšíme, budeme mít problémy.“

Jan Kousal