Utkání s Bocou Chotěboř jim nikdy moc nevoněla. Výsledková dominance se nekonala ani v 6. kole aktuálního ročníku, kdy však GMM přece jen na hřišti nepříjemného soupeře vybojovalo tři body za výhru 4:2. Hattrickem se blýskl kapitán Petr Mečíř. Souboj domácí Bocy s jabloneckým favoritem odstartoval v hodně vlažném tempu. Zápasu dlouho kralovaly obrany a na úvodní trefu se čekalo až do 14. minuty.

„K radosti naší lavičky ji obstaral kapitán Petr Mečíř, jenž mezi tři tyče uklidil přihrávku Adama Jákla,“ okomentoval průběh Jan Kousal z týmu. Další branky padaly až po přestávce. Velmi důležitou a zároveň svou první v jabloneckém dresu vstřelil Miroslav Kukla, který nedlouho po návratu ze šaten zdvojnásobil náskok severočeského týmu. Ten se pak na chvíli opět ztenčil na jeden gól, když pálil přesně domácí Pavel Novotný.

Konec patřil hostům

Závěr zápasu ale patřil GMM. O vítěznou branku se v poslední desetiminutovce postaral Petr Mečíř po přihrávce svého bratra Jana. Po stejné ose padl také čtvrtý a zároveň poslední jablonecký gól. Petr Mečíř v momentě, kdy domácí gólman Vymetal často pendloval mezi svou bránou a útočnou polovinou, Bocu definitivně srazil na kolena. Hráči z Vysočiny pak sice ještě korigovali na 2:4, o tři body už ale Bláhovy svěřence nepřipravili.

Trenér Bláha chválil

Trenér jabloneckého týmu Milan Bláha: „I průměrný výkon nám stačil k vítězství. Zaslouženě jsme si odvezli tři body. Domácí nic nepředvedli a my ještě několik šanci neproměnili.“Jablonecké futsalisty můžete přijít podpořit do městské sportovní haly. Příští víkend, 17. listopadu, zajíždějí na hřiště soupeře do Ustí. Další dvě utkání ale hrají doma, 22. listopadu proti Jerigu Plzeň a o týden později proti Wizards DDM Praha, vždy od 20,30 h.