UKS Trojka Nowa Sol - Handball Jablonec 39:23

KPR Gryfino – Handball Jablonec 36:25

V půlce srpna jsme odehráli přípravu na velmi kvalitním turnaji v Polsku, spřátelený oddíl UKS Trojka Nowa Sol nás pozval na turnaj 4 týmů, všechny 3 polské týmy hrají o soutěž výše než my a bylo to velmi znát, my jsme přijeli s velmi omlazenou sestavou doplněnou o několik dorostenců a pro náš tým to byl velká škola, jak po herní stránce , tak i po stránce organizační, bylo jednoznačně poznat, jak prestižní je handball v Polsku a jak se v Čechách, máme hodně co učit. Za jablonecký tým byl vyhlášen nejlepším hráčem brankář Vašek Novák a naším nejlepším střelcem byl navrátilec do jablonecké týmu Vojta Janata.

Sestava Jablonce : Novák – Janata, Kubík, Hassa, Jandera, Preisler, Najman, Radosta, Střižík, Svoboda T.

Český Pohár:

Lokomotiva Česká Lípa - Handball Jablonec 14:24 (6:11)

První kolo Českého poháru jsme odehráli v hale u nováčka soutěže 2.ligy mužů Lokomotivy Česká Lípa. Oba týmy se před začátkem ostré soutěže 2.ligy teprve sehrávali, plno hráčů bylo ještě na dovolených nebo prázdninách. My jsme zvítězili přesvědčivě, opět se výrazně prosadili naši mladí Kubík, Hassa a Kudrhalt, kteří vstřelili dohromady 13 branek. Poprvé se v našem týmu představil Martin Jakl, který bude posilou do obrany a svým velkým přehledem a zkušeností i do útoku

Sestava Jablonce : Novák, Hlinka – Kudrhalt 6, Hána 5, Hassa 4, Kubík 3, Radosta 2, Střižík 2, Smrček 1, Jakl 1, Kříž, Jandera

Handball Jablonec – TJ Náchod 22:30 (7:17)

V druhém kole Českého poháru přijel do Jablonce prvoligový Náchod, a do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, hned od prvních minut nás Náchod válcoval, v 8.minutě jsme prohrávali již 0:5 a nebyli jsme schopni nalézt klíč od náchodské obrany a překonat vynikajícího brankáře, proto byl v poločase nepříznivý stav 6:11. V druhém poločase jsme se již přizpůsobili tempu utkání a byli Náchodu důstojným soupeřem, prohra o osm branek byla odpovídající

Sestava Jablonce : Novák, Hlinka – Janata 10, Hána 5, Kříž 2, Střižík 2, Jakl 1, Vraný 1, Jandera1, Kudrhalt ,Radosta, Šimek, Smrček, Mony

2.liga mužů

Házená Mělník - Handball Jablonec 24:28 (13:15)

První kolo druhé ligy mužů odehráli Jablonečtí u dalšího nováčka soutěže, jak zdůraznil trenér Dědeček, "v krásné hale na Mělníku."

Domácí tým posílen o šikovné dorostence z Lions Hostivice, nás velmi trápil , sice jsme do utkání vstoupili výborně a vedli jsme ve 20.minutě 7:13, ale potom jsme nepřesnou střelbou a technickými chybami nechali soupeře snížit na 13:15. V druhém poločase naše krize pokračovala, domácí hala se chytla a Mělník se dostal do vedení ve 45.minutě na 20:18, nám nefungovalo prakticky nic a za 15minut jsme vstřelili 2 branky. Z bryndy nás vytáhl golman Vašek Novák, který za naši prostupnou obranu, vystřihl několik parád a my se rychlými přechody dostali zpět do hry a otočili na 20:24 a poté již v klidu utkání dohráli

Sestava Jablonce : Novák, Hlinka – Hána 8, Janata 7, Trejbal 5, Střižík 4, Jakl 2, Kudrhalt 1, Radosta 1, Svoboda T., Smrček,

Handball Jablonec – Baník Most 21:26 (11:16)

Ve druhém kole jsme se představili doma, bohužel začátek utkání kopíroval naše domácí utkání poháru s Náchodem, než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 1:5. Mostecký brankář Verner lapal naše nevýrazné střely , jablonecká obrana spala, jediný kdo trochu zlobil soupeře byl Vojta Janata. Na začátku druhé půle se nám podařilo dostat Most pod tlak, ve 40.minutě zápasu Tomáš Hána snížil na 18:20, ale nedali jsme poté z křídla, následně se nechali vyloučit a soupeř jednoduše opět utekl na pětibrankový rozdíl a závěr utkání si pohlídal.