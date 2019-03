Jablonec - Sokol Šťáhlavy 24:25 (12:11)

Těžké utkání s těžkým soupeřem čekalo jablonecké hráče v neděli, v podzimním utkání Jablonečtí prohráli o 13 branek ve Šťáhlavech a soupeř přijel sebevědomý a v plné sestavě i do Jablonce. Domácí se bohužel museli obejít bez zkušeného Svobody, který určitých fázích střetnutí chyběl jak v útoku , tak v obraně. Hosté vedli od prvních minut 1:3, 4:5, po nacvičených kombinacích. Jablonec rozhýbal v útoku střídající Roman Hlinka , zlepšila se obrana, opět výborně chytal David Hlinka a z rychlých přechodů nebo z druhé vlny domácí otočili stav na 9:7. Poté si domácí mírný náskok udrželi do šatny 12:11.

Druhá půle začala pro domácí dobře, během 3 minut zvýšili díky Tomášovi na levém křídle na 14:11. Hostující Mareš, jeden z nejlepších hráčů soupeře svými brankami dovedl Šťáhlavy do vedení 19:21 ve 48. minutě. Jabloneckým v těchto chvílích moc nefungovala obrana a střídající brankář hostů začal čarovat v brance. Domácí publikum hnalo Jablonec do útoku a Říha s Trejbalem srovnali na 21:21. Hosté na chvilku opět odskočili, Tomáš a dvakrát Krčka v 57. minutě poslali Jablonec do vedení 24:23.

Krčka byl rychlém přechodu sražen a hostující Mareš dostal přímou červenou kartu. Domácí dohrávali utkání v převaze jednoho hráče , ovšem Šťáhlavy moderně každé oslabení hrály bez brankáře a nacvičenou kombinací srovnaly minutu před koncem na 24:24. Domácí tým bohužel udělal 30 vteřin před koncem technickou chybu a soupeř v rychlém brejku strhl vítězství na svoji stranu 24:25. Jablonec se pokusil ve zbývajících 20 vteřinách ještě kombinací přehrát soupeře, což se povedlo, ale poslední střelu utkání brankář hostí chytil a Jablonec tak ve velmi vyrovnaném zápase, prohrál vyhrané utkání.

Sestava a branky: Hlinka D., Frýda – Tomáš 7, Říha 6, Trejbal P. 4, Novotný 4, Krčka 2, Hlinka R. 1, Žák , Preisler , Šatava, Jandera , Smrček, Mony

Hodnocení trenéra Františka Dědečka: S takto sehraným týmem, který má trénink 3x týdně + posilovna, jsme odehráli dobré utkání, makali jsme, snažili jsme, ale udělali jsme na můj vkus příliš útočných technických chyb, které soupeř trestal, bylo vidět, že soupeř je více sehraný, příští týden nás čeká Mladá Boleslav a to bude další těžký oříšek."