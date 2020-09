Hned první den na Mistrovství ČR atletů a atletek do 22 let udělal radost jablonecké trenérce Evě Mikulové. Proč? „Vendulka Štanclová byla bronzová. A já z její medaile mám snad největší radost, protože byla zasloužená, vydřená a odměňující. Jako dorostenka se umístila na třetím místě mezi „dvaadvacítkami“. A tím mě moc potěšila,“ řekla k prvnímu úspěchu trenérka.

Uvedla, že Vendule před tímto mistrovstvím dopřála trochu víc klidu, protože její svěřenkyně má hodně nabitý program. „Vynechaly jsme čtyřstovku překážek, ve které měla taky startovat a domluvily jsme se, že půjde jen stovku překážek. A proto se v přípravě soustředila hlavně na tuto disciplínu,“ řekla Mikulová.

Mistrovství v Jablonci bylo sice trochu ochuzené o ty závodníky, kteří se ve stejném termínu zúčastnili závodů v polském Krakově, ale i tak se na Střelnici sešla silná konkurence. „Mrzí mě, že neběžela zraněná Adélka Novotná, věřím, že by štafeta také získala medaili. Máme toho ale před s sebou ještě hodně a potřebujeme se soustředit na další závody . O víkendu se zúčastníme semifinále družstev a hned po něm finále družstev, které se bude konat v Jablonci. A bylo by hloupé, aby v Jablonci naše družstvo chybělo,“ dodala.

Radost na MR udělali trenérce první den ještě další závodníci. „Říkám jim tři slimáci a jeden sprintér. Jsou to dorostenci a vytvořili nový národní rekord ve štafetě 4x100 metrů, byli bronzoví. Moje radost je o to větší, že tito čtyři dorostenci trénují u čtyřech trenérů. Chci proto poděkovat Daně Jandové, Vaškovi Pušovi, Jirkovi Randákovi. Můj slimák je Roman Princ. Běžel také úžasně. Na třetím a čtvrtém úseku vybojovali bronz. Ale úspěch štafety je vždycky úspěchem všech jejich členů,“ uvedla Eva Mikulová.

O víkendu, jak doplnila trenérka, sbírali medaile v Třinci také starší žáci. „Máme zlato od Kumstátové v běhu na osm set metrů, druhé místo Kadavého na sto metrů překážek, štafeta děvčat na 4x60 získala také druhé místo. A dnes je na mezistátních závodech Honza Málek a Barbora Hůlková. Jablonec je všude dobrý a my z toho máme radost.“

Jak tuto „sklizeň úspěchů“ prožívá trenérka? „Já teda hodně. A je mi jedno, jestli jsou to krajské přebory nebo nějaké velké závody. A ještě větší, když je to štafeta, ve které je to vlastně radost čtyřnásobná. Všem jsem v pátek psala, že budu ráda za jakoukoliv medaili, i tu bramborovou. Bramborová ale vždycky trochu zamrzí. Dnes ji z našich získala Sára Dočekalová, která byla jen tři centimetry za bronzem, ale vytvořila si úžasný osobák.“

Příští týden jedou dorostenci a dorostenky TJ LIAZ na semifinále do Třebíče, kde právě půjde o postup na finálové boje družstev do Jablonce. Juniorky a junioři se rozjedou na závody do Prahy. „Jedeme společně s libereckými, se kterými si také navzájem vypomáháme a není mezi námi taková rivalita, jako třeba u fotbalistů. To v atletice neplatí. A aby toho nebylo málo, tak i žákovské kategorie jedou závodit do Nového Města. Všechna družstva máme v akci. A takhle nabité už to máme od 27. května, kdy nám povolili závodit,“ zdůraznila trenérka Mikulová.