Mezi oceněnými v kategorii Veterán nad 60 let bude také Antonín Hadinger, skokan o tyči z atletického oddílu TJ LIAZ. Tyčka hrála v jeho životě prim, zvláště, když se stal reprezentantem nejen svého města a kraje, ale i celé České republiky. Sedmého března 2020 v Jablonci, v domácím prostředí, předvedl výkon 333 centimetrů a před očima svých svěřenců ukázal, že patří stále k tyčkařské špičce své kategorie.

K atletice ho přivedl kamarád

Koronavir sice sport v celé republice zabrzdil, ale sportovce nezastavil. Antonín Hadinger pokračoval a pokračuje ve své přípravě nejen na další svoje závody, ale i na tréninky se svými mladými závodníky. „Režim je teď trochu jiný. Možná si člověk víc odpočine. Každá trenérská práce je náročná na přípravu, je potřeba při ní dávat velký pozor, zvláště u mládeže, která se mi střídá po skupinách. Budu pokračovat dál. Věřím, že se doba zase vrátí do normálu. Odborníci odhadnou nejlépe, kdy už to půjde,“ zamyslel se trenér a závodník v jedné osobě.



K atletice ho přivedl kamarád. Tonda díky ní zjistil, že sice není tak rychlý, ale je obratný, má sílu, dovede se orientovat a nebojí se. A to je právě to, co je u tyčky třeba. „K tyči jsem měl nejblíž. Líbilo se mi, že to byla komplikovaná disciplína, že bylo potřeba zvládnout spoustu detailů a stále něco vylepšovat. Proto se mi taky tyčka nejvíc líbila, je o technice a o psychice. Měl jsem rád výšky a adrenalin,“ prozradil, proč se právě skok o tyči stal jeho vyvolenou disciplínou.



Za víc jak půlstoletí svojí sportovní kariéry rád vzpomíná na první titul mistra světa, který získal v Jihoafrické republice. Pak to byly WMG – světové Mistrovské hry – veteránská olympiáda v Aucklandu, na které se prezentovalo dvacet osm různých sportů včetně atletiky. „V kategorii 65+ jsem zvítězil ve skoku o tyči. Těšilo mě to o to víc, že jsem si s sebou nemohl vzít svoji tyč. Dopravit ji letecky bylo složité a také drahé.

Přece jen je to sklolaminátová tyč, dlouhá 430 cm. Takže jsem skákal o tyči, kterou jsem si tam mohl z nabízených vybrat. Navíc byla kratší, než jsem běžně používal. Proto jsem měl z tohoto vítězství velkou radost. A šel jsem tam pak ještě další dvě disciplíny. Dálku, tu jsem také vyhrál a na výšce jsem skončil druhý,“ zavzpomínal na svoje velké úspěchy výborný tyčkař veterán.

Úspěšný byl všude

Další úspěch, který mu zůstal v paměti, se zrodil na Mistrovství světa v italském Riccione. Přestože cesta autem před závodem nebyla příliš ideální, vybojoval si v kategorii 55+ za čtyřmetrový skok zlatou medaili. Také rád vzpomíná na loňské závody – HMS veteránů, kde v krásné víceúčelové hale, v polské Toruni, získal stříbro a v italském Jessolu na ME kov stejné hodnoty.



A to se na startovní listině veteránů sejde i dvacítka tyčkařů, takže opravdu silná konkurence. Zlato za 340 cm si přivezl také z Mistrovství republiky 2019 ve Svitavách. (67 let). Na začátku historie jabloneckých tyčkařů byl Antonín Hadinger ten nejlepší. Sedm roků oblékal reprezentační dres. Jako první Jablonečák překonal laťku ve výši pěti metrů. A jeho osobní rekord je 520 cm.

„Pak už po mě přicházely nové generace. Je ale vidět, že se tato disciplína stále vyvíjí a přináší lepší výkony. Současný světový rekord drží Švéd Armand Duplantis výkonem 618 centimetrů. A to má ještě rezervy. Je rychlý, má sílu, je dobrý gymnasta, nechybí mu prostorová představivost a orientace. S tím vším už se musí člověk narodit a cíleným tréninkem to vylepšit,“ potvrdil úspěšný tyčkař.



Jablonecká atletika mívala velmi zvučné jméno. Na otázku, zda je možné, aby se tyto zlaté časy vrátily, Antonín Hadinger odpověděl: „Svoji roli tenkrát hrály výborné podmínky, spolupráce s podnikem LIAZ, kvalitní trenéři, organizátoři a nadšenci atletiky. V Jablonci bývali vždycky závodníci a závodnice se špičkovými výkony, hodně reprezentantů atletiky pocházelo právě z Jablonce. Jestli se taková doba ještě vrátí? To si opravdu netroufám odhadnout.“

Vychoval ty nejlepší

A když už je tyčky hodně, jak se od ní odreaguje? „Mám rád běh, plavání, v zimě běžky. Člověk si musí život zpestřit i jinak. Baví mě podívat se na zajímavý pořad v televizi. Třeba na čtení mi ale už moc času nezbývá. Hodně mi zaberou i trenérské plány pro mé svěřence,“ řekl jablonecký atlet.

Svoje zkušenosti předává mládeži hlavně ze ZŠ Pasířská a z TJ LIAZ. Dvacítka mladých se schází ve skupinách a připravuje se pod vedením kdysi jednoho z nejlepších českých tyčkařů.

A také díky Antonínu Hadingerovi patří dnes k nejlepším českým tyčkařům třeba jablonecký Dan Bárta (nejlepší halový rekord 545 cm), který dnes už obléká dres pražské Dukly, ve které se připravuje řada sportovních špiček, nejlepších českých reprezentantů a reprezentantek královny sportu.