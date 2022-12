O co se v trojbandové disciplíně jedná? „Povinností hráče je trefit zbývající třetí kouli tak, aby minimálně jeho koule trefila třikrát mantinel. Pokud toto pravidlo nesplní, tak karambol neplatí. Je to nejtěžší karambolová disciplína. Říká se jí královská,“ vysvětlil nejlepší jablonecký hráč.

Do Jablonce přijeli hráči z oblasti východočeské a severočeské, aby si zahráli v oblastním přeboru kvalifikaci o finále. Po tomto turnaji je čekaly ještě tři další a teprve potom bude finalista jasný.

Šestnáct borců dorazilo z různých klubů, například Náchoda, Hradce Králové, Dvora Králové a samozřejmě nechyběli domácí. Rozdělili se do čtyř skupin po čtyřech. Do finálového turnaje se probojovalo prvních dvanáct hráčů. V půlce turnaje měl Jan Hudák na kontě dvě vítězství. Čekal ho ještě jeden soupeř a výsledek duelu pak určil pořadí ve skupině.

Vítězství Jana Hudáka potvrdilo jeho kvalitu. Turnaj vyhrál. Na druhém místě se umístil Jan Štancl z Ronova a třetí Petr Kočička z Náchoda.

Týden před domácím turnajem nastoupil v herně na Kladně do třídenních bojů o titul mistra republiky v disciplíně 5-pins. „To je nová disciplína, která pochází z Itálie a přišla k nám asi před třemi lety. V ltálii má velmi širokou základnu, víc jak dva miliony hráčů. A dokonce turnaje přenáší i televize. Je to taktická disciplína. Uprostřed stolu je postavených pět figurek. Hráč se snaží trefit soupeřovu kouli a ta může bourat figurky. Ty jsou obodované dvěma až čtyřmi body. Pokud se mu to povede, získává kladné body. Ale pokud jednu figurku zbourá jeho koule, tak se celé jeho skóre přičítá soupeři. Hraje se do šedesáti, na dva nebo tři vítězné sety. O vítězství rozhodují detaily,“ popsal zajímavou disciplínu Hudák.

Povedlo se mu utkat se ve čtvrtfinále s domácím, velmi kvalitním hráčem, Václavem Dvořáčkem, který se této disciplíně intenzivně věnuje.

„Podařilo se mi vyhrát první dva sety, pak jsem prohrál a další, za stavu 54:51 jsem ukončil zápas úderem za deset bodů. Kdyby se mi to nepovedlo a naopak se zadařilo soupeři, šli bychom do pátého setu. A výsledek mohl být úplně jiný. Začal jsem tuto disciplínu trénovat v době covidu a zalíbila se mi a hodně se jí teď věnuji. Zúčastnili jsme se s klukama už Mistrovství Evropy týmů v Rakousku a já pak také Mistrovství Evropy jednotlivců v Dánsku. To byl pro mne „bezvadný výlet“, protože jsem tam onemocněl, ale i tak jsem, zalitý potem, zápasy hrál. Výkon nebyl dobrý, ale zkušenost to byla velká, protože kvalita soupeřů byla vynikající,“ uvedl Jan Hudák.

Vítězstvím v Mistrovství České republiky si vybojoval nominaci na Mistrovství Evropy v Turecku. A je rozhodnutý, že pojede. „Sejde se tam ta nejlepší elita celé Evropy. Hrát se budou i jiné disciplíny a také různé kategorie, junioři, kadeti, ženy a další. Bude to velká, desetidenní akce. Za naši republiku pojedeme dva nebo tři. Jako nominovaní se můžeme rozhodnout, zda do takové akce chceme investovat a zúčastnit se jí. Jedu tam s tím, hrát co nejlépe a mít z toho radost. Uvidíme, na co to bude stačit. Třeba se zadaří. Můj sen je tento turnaj vyhrát, poměřit se s těmi nejlepšími.“

Kulečníková sezóna pokračuje v Jablonci i přes vánoční svátky.

Už 27. prosince od 9 hodin se mohou neregistrovaní zájemci o kulečník zúčastnit turnaje v jablonecké herně. Stačí, když mi zavolají na číslo 739 551 121 a přihlásí se. Prezentace bude od 8,30 hodin. V Jablonci si v nějaké restauraci třeba kulečník zahrají. Ale jestli si chtějí zahrát na kvalitních stolech, mohou přijít. Třeba se jim u nás zalíbí a mohou se stát našimi členy. Turnaj neregistrovaných už má víc jak třicetiletou tradici,“ zdůraznil zájemcům Honza Hudák.