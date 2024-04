Trenér jabloneckých hokejistů týmu HC Jablonec Vítězslav Jankových, je s průběhem uplynulé sezóny svých svěřenců, juniorů, spokojený. Ale netají, že výsledek mohl být lepší. A také ho lepší očekával.

Trenér Víťa Jankových (vpravo) a gólman Leško | Foto: Dagmar Březinová

Od roku 1997 hrál za Liberec. Byl u toho, když vybojovali postup do extraligy. Den postupu na Kladně byl zrovna na jeho třicátiny.

"To si dobře pamatuji, v tom se nikdy nemůžu splést. Byla to velká oslava. Vyřadili jsme Kladno. A já jsem za rok na to přestoupil na hostování do Kladna. A zase jsme s Mojmírem Musilem pomohli Kladnu vybojovat postup zpátky. Dvakrát jsem si tak užil postup do extraligy,“ vylíčil některé zajímavé okamžiky svého hokejového životopisu trenér Jankových.

Teď se věnuje juniorům HC Jablonec. A snaží se jim předat co nejvíce svých hokejových zkušeností. Jak hodnotí uplynulou sezónu?

„Je to taková smíšená spokojenost a nespokojenost, protože jsme měli jedinečnou možnost postoupit do vyšší soutěže, ale to nám uniklo. Skončili jsme ve skupině druzí. Postupoval jen vítěz.

A s kým jste hráli?

Bylo nás v skupině šest týmů a vyhrál Náchod, který jsme paradoxně dvakrát porazili. Ale ztratili jsme body jinde. Někteří kluci si totiž vzali jarní prázdniny a jeli lyžovat. A to mělo vliv na průběh důležitého zápasu. Hráli jsme play-off pouze s jedenácti hráči.



To od nich bylo dost nezodpovědné.

Ano, bylo to nezodpovědné. Buď si stanoví cíle a jdou za nimi, nebo dělají, co chtějí. Nemáme páky, jak je donutit nebo potrestat. Je těžké motivovat kluky v těchto soutěžích. Musí si stanovit priority a rodiče by měli pomoci. Mrzí mě, že jsme měli šanci a někteří se zachovali takto nezodpovědně. Stačilo nám vyhrát jeden zápas. Jednou prohrou jsme nepostoupili.



Svým přístupem si tedy zkazili celou, jinak úspěšnou sezonu?

Prohráli jsme jen dva zápasy ve finálové části a čtyři v základní části. Z pětatřiceti zápasů jsme jich prohráli šest, což je dobrý výsledek. A posledním zápasem jsme si všechno pokazili.



Teď si vy i hráči od hokeje na chvíli odpočinete?

Máme necelý měsíc pauzu. Až 20. dubna máme první trénink a testy před letní přípravou. Přijdou noví hráči.