A trasu si určitě vyberou jak zdatní běžci, tak turisté. A z čeho budou vybírat? Pořadatelé nezapomněli na ty nejmenší, pro které připravili trasu v délce 2 km. Ostatní si pak mohou volit mezi 6, 11 a 19 km. V 9,30 odstartují děti a pak od 10 hodin po patnácti minutách, ve skupinách, vyběhnout na tratě ostatní běžci. Zajímavou skupinou jsou canic cross, ve které běží majitelé psů i se svými miláčky. Oblíbená akce zavede všechny na nádherná místa Jizerských hor, například na Bramberk, Karlov, Slovanku, Bedřichov, Severák, Harcovský hřeben a další. Tam, kde závod začal, také skončí. Vyhlášení výsledků bude opět na fotbalovém hřišti.

A že to v současné situaci nemají pořadatelé lehké potvrdil ředitel akce Jiří Kypta. „Od Libereckého kraje jsme nedostali za poslední roky ani korunu. Peníze jsou na všechny ostatní národnosti, ale pro vlastní lidi ne. A to nás hodně mrzí, protože se jedná o akci s mnohaletou tradicí, která je určená sportující veřejnosti. A proto je takový přístup smutný. Potýkali jsme se také s velkým úbytkem sponzorů, ale i přesto jsme akci nezrušili a hlavně jsme nezvyšovali startovné. A můžeme ji pořádat také díky podpoře některých okolních obcí.“

Několik dnů před startem měli pořadatelé přihlášených už přes šest set zájemců. A další očekávají přímo v den konání.

„Dál nám pomáhají už jen někteří věrní sponzoři. A těm velmi děkujeme za to, že jsme mohli akci i v náročných ekonomických podmínkách několika posledních let pořádat a nemuseli jsme ji rušit,“ zdůraznil ředitel. A proč by on sám běh a pochod doporučil? „Vede krásnými kouty Jizerských hor, nádhernou přírodou. Není to komerční závod, je to oblíbená akce v příjemném prostředí. Kdy jindy se mohou takhle lidé proběhnout po Jizerkách? Na trati jsme pro ně také připravili tři občerstvovací stanice.“

Každý účastník, který dorazí do cíle, dostane, jako vzpomínku, cílovou medaili.

Závod a pochod byl založený v roce 1976 turistickým kroužkem při Základní škole v Janově. A začal se pořádat jako memoriál zakladatele Vratislava Zajíčka.

Jiří Kypta se mu jako organizátor věnuje od desátého ročníku, od roku 1986. „Účastník závodu nejsem. Ale v rámci příprav jsem trasy obešel, proběhl nebo objel na kole několikrát. Ale jako účastník jsem ho nikdy nešel,“ uvedl s úsměvem ředitel a dodal, že jeho syn, jako dorostenec, získal dokonce druhé místo. Oba se věnovali hlavně lyžování, a tak běh Jizerkami se stal součástí synovy přípravy.

Stejně tak, jako na jiných podobných akcích, organizátoři vyhlašují nejstaršího účastníka, nejvzdálenějšího nebo jiné zajímavé kategorie. A některé mají v plánu i janovští organizátoři. Na Janovských 11 a 19 nechyběl jako účastník ani profesor, lékař Jan Pirk.

„Všechno budeme mít nachystané v pátek večer. Od 12 hodin se připravuje stadion, staví se stánky. Chybět v cíli nebude doprovodný program pro děti. Počasí, jak to vypadá, nám snad bude přát. Na stadionu je v provozu restaurace, takže občerstvit se může každý příchozí,“ informoval ředitel Kypta. „Běhání je nejsvobodnější sport. A zároveň patří mezi nejzdravější. Přeji všem účastníkům úspěšné absolvování a hlavně řídit se heslem „zdraví do cíle“, doporučuje všem na startu profesor Pirk.

