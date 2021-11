UŽ OZNÁMILI NOMINACI

Trenéři biatlonové reprezentace mají už jasno. Nominace na první závody Světovéo poháru je kompletní. Do Östersundu odcestuje deset českých biatlonistů. Jablonecká Markéta Davidová má letošní sezónu už nalajnovanou. Čeká ji zase řetěz závodů. Ale teď ještě pár dnů volna. „Nyní zůstáváme v Sjusjøenu do pátku, kdy se na pár dní vracíme domů. A pak hurá do švédského Östersundu.“Na základě výsledků v minulé sezóně a výkonů v přípravě měli nominaci předem jistou Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Jakub Štvrtecký.Tři volná místa mezi ženami obsadily Tereza Vinklárková, Eva Puskarčíková a Jessica Jislová.V nominačních bojích si vedla nejlépe dvaadvacetiletá Vinklárková, která obsadila 24. místo ve sprintu a 15. místo v hromadném startu. „Její výkony mě nepřekvapily. Vypadala dobře už v tréninku jak tady ve Sjusjøenu, tak během září a října,“ říká trenér žen Egil Gjelland.

VE HŘE BYLA DVĚ MÍSTA

Poměrně jasná byla i nominace Evy Puskarčíkové (19. ve sprintu a 32. v hromadném startu) a Jessicy Jislové (20. ve sprintu). Ta pak po dohodě s trenéry kvůli lehkému nachlazení vynechala jeden závod.Mezi muži byla ve hře dvě místa a ta obsadili Vítězslav Hornig a Adam Václavík. „Sprint se jim povedl výrazně lépe než ostatním a díky tomu postoupili do áčkového hromadného startu. I v něm se vyvarovali většího zaváhání. Nominační kritéria jsme měli jasně nastavená, takže nebylo co řešit,“ vysvětluje trenér mužů Ondřej Rybář. „ Nemá smysl hodnotit přípravné závody. Každopádně Norové a Francouzi ukázali, že jsou skvěle připravení a my máme na čem pracovat,“ ví Ondřej Rybář. A podobně to vidí i trenér Egil Gjelland.

NOMINACE PRO SVĚTOVÝ POHÁR V ÖSTERSUNDU

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová

Muži: Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký, Vítězslav Hornig, Adam Václavík