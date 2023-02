Bylo pro vás problém uvést při registraci, že nesouhlasíte s invazí na Ukrajinu?

Nikdy jsem s tím neměl problém. Myslím, že již účastí jsem vyjádřil svůj postoj ke konfliktu na Ukrajině. To, co se tam teď děje, je hrozné a doufám, že to brzy skončí.