Závodnice liberecké Dukly skončila ve sprintu volnou technikou na břehu Labe devátá. Dosud byla v SP nejlépe třináctá letos v lednu na bruslařské desítce.

Ve čtvrtfinále vybojovala třiadvacetiletá rodačka z Jilemnice postup z druhého místa, v semifinále skončila pátá. Postup časem jí unikl o osm setin. „Škoda, že to bylo o malinký kousek. Ale už na to nebylo. Celkově se mi nejelo dobře, i když to nevypadalo," řekla Janatová České televizi. „V životě jsem semifinále ve svěťáku nejela, je to jiná liga. Nechala jsem si je zbytečně ujet. Možná kdybych byla za nima, tak ještě to jedno místo vybojuju, ale jinak za mě spokojenost.“

Janatová se v Drážďanech blýskla nejrychlejším časem v kvalifikaci. „Vždycky mi přijde, že jedu pomalu a mám strach, že nepostoupím a pak mám většinou skoro nejrychlejší čas," uvedla.

Janatová nastoupila s Terezou Beranovou i do sprintu dvojic, kde obsadily páté místo. Od medaile je dělily dvě sekundy. „Od nás to byl skvělý výkon. Když se člověk podívá na jména, proti kterým jsme jely, tak soupeřky byly mnohem zkušenější a pro nás je dobré, že jsme s nimi dokázaly držet tempo. A je pro nás velice motivující, že jsme zůstaly jen pár vteřin od medaile,“ řekla Janatová.