Jablonec n. N. / Vedení atletického oddílu Liaz Jablonec rozhodlo, že zruší původně plánovaný závod Velikonoční hala, který se měl v Corny atletické hale uskutečnit v sobotu 5. dubna. Osmnáctý ročník atletické soutěže tak tedy bude zrušen.

Ilustrační foto atletika | Foto: Jiří Endler

Závod Velikonoční hala žactva měl na programu devět disciplín pro starší, mladší a nejmladší žactvo, tj. pro děti ve věku od deseti do patnácti let.

Pořadatel, atletický oddíl Tělovýchovné jednoty Liaz, konání těchto závodů zrušil. Důvod odvolání závodu sdělil předseda atletického oddílu Pavel Procházka: „Majitel areálu Střelnice – město Jablonec n. N., prostřednictvím s.r.o. Sport požaduje nájemné za jednu hodinu 1 100 korun, a protože tyto žákovské závody byly plánovány minimálně na pět hodin, činilo by nájemné nejméně 5 500 korun, při pravděpodobném překročení plánovaného časového pořadu spíše 6 600 korun, a tyto peníze si atletický oddíl nemůže dovolit vynaložit,“ sdělil Procházka.

Velikonoční hala žactva se proto konat nebude a atletický oddíl tímto oznamuje všem školám a oddílům zrušení těchto závodů. Po osmnácti letech je to poprvé, kdy se tyto oblíbené závody nebudou konat.