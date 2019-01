Svěřenci trenéra Františka Dědečka vyhráli kvalitně obsazené klání, když ani jednou neprohráli. Turnaj o pohár jabloneckého Deníku, jehož partnerem byl Pivovar Rohozec, vyhráli domácí.

Házenkářský turnaj v Tanvaldě vyhráli hráči z Jablonce | Foto: Antonín Bělonožník

Pořadatele turnaje, který se hrál v Tanvaldu čekala ještě před jeho zahájením nepříjemná zpráva. Na poslední chvíli totiž odřekl účast dosud tradiční účastník a regionální rival z II. ligy Liberec Handball. Ukázalo se, že turnaj tím paradoxně získal na náročnosti, protože mohl být uskutečněn na delší hrací čas. Přivítali to všichni jeho účastníci. Ti sehráli deset kvalitních utkání a i týmy z posledních míst turnajové tabulky notně potrápily favority. Domácí Pragováci během celé zimní přípravy nezaznamenali v přípravných utkáních “zisk bodů”. Podařilo se jim to až na tomto turnaji a vyhráli hned všechna čtyři utkání a v turnaji zaslouženě zvítězili.

Výsledky Pragovanů

ELP – AŠ Mladá Boleslav 14:10 (7:6). Boleslavští praktikovali rychlou kombinační hru a téměř po celý první poločas vedli. Pragováci otočili průběžné skóre až těsně před přestávkou. Průběh utkání byl i poté opticky vyrovnaný, ale domácí se stále více prosazovali střelecky a hostům naopak střelba poněkud odcházela. V domácím týmu předváděli Sluka a O. Heinl, proč tak moc chyběli v Náchodě minulý týden.

Branky: Mrklas 5, Sluka 3, R. Hlinka, O. Heinl a Krupa po 2.

ELP – Čamba Praha 23:11 (10:5). Proti atraktivnímu soupeři z Prahy si s chutí zahráli i mladíci a soupeře přehrávali organizovanou obranou a rychlým přechodem do protiútoků, vesměs také úspěšně zakončovaných. V brance hostí se překonávala staronová akvizice Jablonečanů Jirka Kubal, který své spoluhráče zachránil od větší pohromy.

Branky: Mrklas 9, R. Hlinka, M. Vraný a Krupa po 3, Ziebiker, Sluka, O. Heinl, Janeček a Meloun po 1.

ELP – HC Kolín 21:19 (9:11). Pozor na Kolín, tak zněl příkaz dne a bude to se vší vážností jistě platit i ve II. lize. Přesto se Pragováci nechali zaskočit nekompromisní hrou hostí. Ti se hned v úvodu utkání uvedli vedením 1:4 a náskok 3-4 branek si udržovali téměř po celou první část hry. Až těsně před přestávkou domácí stáhli na 9:11. Zato ve II. poločase začali Pragováci cílevědomě dotahovat náskok soupeře. Definitivně jej však udolali až v posledních osmi minutách, když vyhráli 4:1. V předčasném finále turnaje to bylo perně vybojované, ale zasloužené vítězství.

Branky: R. Hlinka 6, Svoboda a Mrklas po 5, O. Heinla 2, Dědeček, Sluka a Janeček po 1.

ELP – Sokol Plzeň Košutka 20:17 (11:11)

Vedoucí tým jihozápadní skupiny II. ligy se nehodlal vzdát možnosti bojovat o vítězství v turnaji a předváděl fyzicky velice náročnou házenou. Oba týmy se střídaly ve vedení a o přestávce to bylo zasloužených 11:11. Vedle souboje dvou vyspělých házenkářských celků to byl také individuální souboj nejlepšího hráče turnaje – hostujícího Matoušíka s nejlepším gólmanem - domácím D. Hlinkou. Přestože prvně jmenovaný vstřelil 9 branek, byl nakonec úspěšnější jeho soupeř, a to i díky tomu, že branková potence byla rozložena mezi více jeho spoluhráčů. Sám D. Hlinka korunoval svůj výkon brankou přes celé hřiště. Dalšími nepřehlédnutelnými strůjci vítězství Pragováků v tomto utkání i v celém turnaji byli Dědeček, R. Hlinka a Svoboda. Mrklas tentokrát zaostal o jediný gól za nejlepším střelcem turnaje Říhou (24 branek) z Prahy.

Branky: R. Hlinka 5, Dědeček a Mrklas po 4, Svoboda 3, Ziebiker 2, O. Heinl a D. Hlinka po 1.

Mimo uvedených střelců branek nastoupili v domácím týmu ještě Trejbal v poli a Kubal v brance. Trenér Dědeče