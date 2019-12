V prvním závodě na 10 km běžela sice na desátém místě jako nejlepší z československých závodnic, ale už v následujícím běhu na 5 km vybojovala bronzovou medaili

S napětím se očekával závod štafet. Dagmar Švubová rozběhla štafetu velmi dobře a předávala čtvrtá v kontaktu se třetí Finkou. Druhý úsek běžela Blanka Paulů a předávala již na třetí pozici. Gabriela Svobodová se dokázala držet papírově silnějších soupeřek a kontakt udržela. Jeriová vybíhala na závěrečný úsek čtvrtá těsně za Finkou Kirvesniemiovou. Na prvním místě byly nedostižné Norky, zato Ruska Smetaninová na druhém místě nebyla daleko. Jeriová a Kirvesniemiová Smetaninovou brzy dojely a část úseku běžely tyto tři závodnice společně. Jako první odpadla ze skupiny Smetaninová a československé běžkyně v tu chvíli měly jistou olympijskou medaili ze štafetového běhu, první v historii československého sportu.

Jeriová nakonec porazila i Kirvesniemiovou a slavila v cíli stříbrnou medaili. Na svém úseku dosáhla absolutně nejrychlejšího času, předvedla dobře zvládnutý závod a byla jedinou závodnicí, která dokázala v přímém souboji porazit suverénku her Kirvesniemiovou. A pak ještě v závěrečném běhu na 20 km skončila Jeriová na pěkném 12. místě.

„Jezdím taky na celostátní setkání olympioniků do Prahy. Ale na toto regionální setkání jedu vždycky moc ráda, protože jsou tady známé tváře, přátelé a kamarádi ze zimních sportů, se kterými jsem závodila nebo se kterými máme společně na co zavzpomínat, protože jsme toho hodně spolu prožili,“ okomentovala svoji účast Květa Jeriová-Pecková. Opět se proto ráda setkala se třemi dalšími členkami štafety nebo s běžci, se kterými jezdila na soustředění..„Když se chci hodně zasmát, tak jdu za Milanem Jarým, ten má humor v sobě a je to velký bavič. I když hovoří o běžných věcech, s ním se při tom vždycky pořádně zasmějeme,“ uvedla bývalá lyžařka.

Jak vidí dnešní sport a lyžování? „Sport, včetně lyžování, je dnes hodně o penězích. Je hodně o komerci. Mám pocit, že ze sportu mizí skromnost, která v něm bývala, třeba co se týče vybavení. Systém, který kdysi fungoval, už není. A dnes musí sport alespoň zpočátku financovat rodiče. Takže se může stát, že nadané dítě, pokud takové zázemí v rodičích nemá, sportovat nemůže,“ zamyslela se Jeriová – Pecková.

Prozradila také, že na své úspěchy často nevzpomíná. Po skončení kariéry se každý sportovec musí rychle vrátit do reality, něčím se živit, založit a obstarat rodinu.

Jeriová sportovní kariéru ukončila v osmadvaceti letech, těsně po sarajevské olympiádě. „Každá sportovní kariéra trvá jen omezenou dobu. Pak přijde běžný život. Podle možností lyžování stále sleduji. V poslední době mě zaujaly výsledky Katky Razímové, která s mojí dcerou běhala do vrchu a teď se z ní stala lyžařka s dobrými výsledky. A to podle mně právě proto, že měla dobrou fyzičku z běhů do vrchu. Budu ji sledovat a držet palce, dobré výsledky má proto, že měla kvalitní přípravu,“ okomentovala lyžařskou naději bývalá olympionička.

Květa Jeriová – Pecková žije s manželem, bývalým úspěšným veslařem Zdeňkem Peckou, v Litoměřicích. V Podkrkonoší má rodný dům, o který se spolu starají. „Mám dvě děti a dvě vnoučata, to je zajímavá kapitola mého života. Snažím se hýbat, ale jen když mě neomezují žádné zdravotní problémy, Máme s manželem hodně práce kolem rodné chalupy, takže můj sport je především fyzická práce,“ prozradila o svém životě Květa Pecková.

A jak vidí dnešní lyžování? „Klasické lyžování trochu válcuje biatlon. Rozumím tomu. Všechno je o reklamě. A té má biatlon v televizi Ať je to biatlon nebo lyžování, vždycky je to o lidech. A když to tak sleduju, přála bych si, aby hlavně u ženského sportu byli trenéři, kteří rozumějí ženské duši. A to mluvím i z vlastní zkušenosti a ze zkušeností z činnosti v olympijském výboru, kde ještě působím. Hodně se toho napovídá, ale je málo těch, kteří poslouchají v čem je problém a snaží se ho řešit. Trenér žen nemůže jen tlačit na pilu a brát ženu jako chlapa, to určitě správné není,“ zdůraznila Květa Jeriová – Pecková.