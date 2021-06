"Na naší škole mají děti rozšířenou výuku tělesné výchovy. Takže ve sportovních třídách to velký problém, když přišly, nebyl. Na nich je vidět, že je k pohybu a ke sportu vedou rodiče. Jezdí s nimi na kole a věnují se jim. I při pandemické pauze se děti nebo i společně s rodiči hýbaly, jak to bylo jen možné. U těchto tříd jsem obezitu nezaznamenala, nebylo a není na nich nic takového vidět. Ale u nesportovních tříd je to jinak. Tam to na některých dětech je vidět už na první pohled. U některých bývá často tělocvik jako jediný pohyb, na žádné jiné kroužky a pohybové aktivity nechodí. Některé děti, ale to pravidlo u všech, se opravdu trochu zakulatily."

Co s tím, jak přivést děti k pohybu, jak si užít blížící se prázdniny? Je to čas lenošení nebo se dají prožít aktivně? Co radí Jitka Landová jak chlapcům a děvčatům, tak i rodičům?

"Doporučuji delší výlety, které mají vliv na spalování tuků, ať už chůzi s hůlkami nebo výlety na kolech. Pro děti, které přibraly, nedoporučuji běhání. To by mohlo mít negativní vliv na pohybový aparát, nejvíce na kolena, ale i na ostatní klouby. Nejlepší jsou dlouhé procházky, výlety. Prostě pohyb venku. A když k tomu přidají ještě plavání a upraví si trochu jídelníček, tak určitě nějaké kilo shodí."

V souvislosti s jídelníčkem ještě upozornila na návyky, které si možná některé děti během výuky on line, osvojily.

"Možná si zvykly na to, jak jim doma rodiče vařili to, co chtěly, na to, že vždycky našly v nějaké zásuvce něco sladkého a mohly si kdykoli a cokoli vzít. Proto možná budou mít problém stravovat se tak, jak jim to nabídne školní jídelna," dodala Jitka Landová.

Podle jejího názoru může člověk jíst všechno, ale určitě se musí přímo úměrně konzumaci také hýbat. "Děti hodně pijí energetické drinky, sladké limonády s prázdnými kaloriemi. A pak jim váha pěkně poskočí nahoru."

A jak se její studenti těší na hodiny tělocviku?

"Sportovní třídy se těší. Ale i žáci nesportovních tříd se snaží. Nestává se mi, že by se někdo tělocviku vyhýbal. Na ulejvání si nemůžu stěžovat. Několik žáků má třeba zdravotní úlevy při tělocviku, to ano. Ale já si vedu docházku na hodiny a oni vědí, že to na konci roků hodnotím, jak docházku, tak snahu se hýbat a plnit, co v rámci tělesné výchovy plnit mají. A také zohledním to, že každý je šikovný na něco jiného. Trochu jim zpočátku chyběly spíše návyky jiné, třeba, že mají mlčet, když mluví někdo jiný a podobně. Ale to už se také zlepšilo. Otrkali se brzy, po pár dnech, to bylo zase v pořádku. A nepozoruji na nich ani žádné psychické dopady distanční výuky. Myslím, že jsou rádi, že už jsou zase ve škole."