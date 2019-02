Bedřichov /ROZHOVOR/ - Jeden den vyrazil na trať v historickém kostýmu a s bílou šálou jako úředník, další den pak na kvalitních lyžích a plný síly a odhodlání zdolat letošní Jizerskou padesátku. Takový byl lyžařský víkend Přemysla Ježka z Liberce, který si první den zpestřil v kostýmu a poslední den padesátkou.

Přemysl Ježek v historickém kostýmu na Jizerské 50 | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Vyrážíte do stopy v historickém kostýmu pravidelně?

Ano, v závodě Jizerské padesátky, který je určený lyžníkům, se takto účastním už po několikáté.

Bude to náročný závod?

Určitě ne, protože nás čeká jen velmi krátká trať.

V čem to měli dřívější lyžaři těžší oproti současným?

No, určitě to tenkrát musela být větší dřina.

A co jste na závod namazal?

Tyto lyže se jen parafínují. Záleží hodně na sněhu.

Čeká vás ještě jiný závod?

Ano, teprve v neděli ten hlavní. Pojedu padesátku.

Pokolikáté a jaký čekáte, že vybojujete letos výsledek?

Jezdím od roku 2009. A jel jsem i ten ročník, který byl oficiálně zrušený. Já jsem ho absolvoval, i když chvílemi jsem nesl lyže v ruce nebo jsem běžel. Jak to místy šlo. Jak dopadnu, nevím. Měl jsem nějaké zdravotní problémy, tak je pro mne už výborný výsledek to, že jedu.

Co namažete?

Ještě nevím, co budu mazat. Čekám, co udělá počasí.

A který úsek bude podle vás pro účastníky náročný?

Obávám se výjezdu na Smědavu. Jezdím tam soupaž, ale letos to nepůjde.