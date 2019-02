Bedřichov - Na úvod závodního víkendu v Jizerských horách se jela Volkswagen Bedřichovská 30 volnou technikou, na jejíž start se postavilo téměř šest stovek závodníků. V mužské kategorii zvítězil s více než minutovým náskokem Němec Toni Escher před nejlepším z Čechů Jakubem Sikorou. Mezi ženami triumfovala už popáté v řadě Klára Moravcová.

Jizerská 30. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Vítězný Toni Escher si pochvaloval Jizerské hory i samotnou trať, která mu sedla. „Lyže mi jely perfektně, podržela mě i kondice. Během prvních 10 kilometrů jsem bojoval s ostatními, pak už jsem cítil, že mám více sil než oni, začal jsem nastupovat a povedlo se mi ujet," usmíval se.

Mezi ženami třicetikilometrová trať nepoznala od roku 2015 jinou vítězku než Kláru Moravcovou, která nestačila jen na deset mužských soupeřů. „Nahoře byly podmínky trošku náročnější, dole už ale byly lepší. Že jsem vyhrála popáté v řadě? Asi je to tím, jak poctivě trénuju. V zimě na lyžích, v létě na kolečkových lyžích, zároveň běhám a jezdím na kole,“ prozradila. A její náročný program tím v Bedřichově rozhodně nekončí: „Chystám se ještě na večerní sprint a na sobotní závod na 25 kilometrů klasicky."

Na start druhého nejdelšího závodu víkendu se opět po roce postavil i trojnásobný olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek, který obsadil 42. příčku. Se svým výkonem však spokojený nebyl. „Své ambice jsem tentokrát rozhodně nenaplnil. No a teď se hlavně půjdu pořádně najíst,“ glosoval s úsměvem. Závodu se zúčastnila i jeho veslařská kolegyně, skifařka Kristýna Fleissnerová nebo předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Triumfoval třetí z rodu Řezáčů

Ještě před třicetikilometrovou tratí otevřela páteční den dětská Mini Jizerská Pojišťovny VZP, ve které zazářil i syn legendy českých dálkových běhů Stanislava Řezáče a vnuk Stanislava Řezáče staršího, dalšího člena lyžařské dynastie. Aleš Řezáč zvítězil na dvoukilometrové trati v kategorii mladších žáků do 12 let, závodilo se i v kategoriích do 6, 8, 10 a 14 let.

Program 52. ČEZ Jizerské 50 pokračuje v pátek odpoledne Nyč Sport Sprintem, v sobotu jsou na programu závody na 10 a 25 kilometrů klasicky a firemní štafety, v neděli celý víkend uzavírá hlavní padesátikilometrový běh.

Výsledky, muži:

1. Toni Escher (Něm.) 1:13:12,1

2. Jakub Sikora (CZE) 1:14:24,7

3. Christian Berge Foyn (Nor.) 1:14:42,7

Ženy:

1. Klára Moravcová 1:21:23,0

2. Karolína Bícová 1:25:39,6

3. Jana Jetmarová (všechny ČR) 1:27:46,6

Richard Valoušek