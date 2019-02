Bedřichov /FOTO/ - Závodní víkend v Jizerských horách v sobotu 9. února dopoledne pokračoval dalšími dvěma závody klasickou technikou.

V Hervis Jizerské 25 zvítězily české legendy Jiří Ročárek a Klára Moravcová, ČT Jizerskou 10 ovládli Polák Mateusz Szczotka a místní Tereza Hujerová.

Ročárek dorazil do cíle o více než tři čtvrtě minuty před druhým Tomášem Veberem a vyhrál už podesáté v řadě. Pětadvacetikilometrová trať nepoznala od roku 2009 jiného vítěze. „Jelikož byl napadaný čerstvý sníh, tak to byl docela boj, musel jsem si prorážet stopu. Ale nejel jsem na čele sám úplně od začátku, nechal jsem ostatní kluky, ať si to taky užijí. A pak už jsem vyrazil," komentoval s nadhledem průběh závodu.

Mezi ženami dojela první opět Klára Moravcová, která ovládla už páteční Volkswagen Bedřichovskou 30. Na obou tratích si připsala páté vítězství v řadě. „Dneska to bylo docela těžké. Namazala jsem, ale nebylo to stoprocentní. Navíc jsem po většinu závodu jela úplně sama,“ popisovala. Sobotní dopolední klání pro ni bylo tím posledním, nyní už ji čeká odpočinek, který si užije v posteli u televize.

Desetikilometrový závod pod patronátem České televize zvládli nejrychleji Mateusz Szczotka z Polska a jablonecká Tereza Hujerová, která dojela jen o půl minuty za ním a porazila všechny ostatní účastnice i účastníky. „Závod byl skvělý, ostatním jsem utekl už v polovině. Letos už delší trasu nepojedu, ale příští rok třeba zkusím 25 kilometrů," plánuje Szczotka.

Hujerová desítkou zakončila náročný program, v pátek už totiž absolvovala i sprint, ve kterém se probojovala do finále a skončila čtvrtá. „Zkusila jsem za to vzít, jet naplno a vyšlo to. I přes sněžení byla stopa v pohodě, jen trošku zmrzlá,“ popisovala.

Program ČEZ Jizerské 50 pokračuje v sobotu odpoledne firemními štafetami, v neděli celý víkend uzavírá hlavní padesátikilometrový závod. Kompletní výsledky najdete zde: Hervis Jizerská 25, ČT Jizerská 10

TOP 3 Hervis Jizerská 25:

Muži:

1. Jiří Ročárek (CZE) 1:19:01

2. Tomáš Veber (CZE) 1:19:47

3. Daniel Šlechta (CZE) 1:19:48

Ženy:

1. Klára Moravcová (CZE) 1:29:51

2. Karolína Bícová (CZE) 1:33:08

3. Kateřina Moravcová (CZE) 1:35:07

TOP 3 ČT Jizerská 10:

Muži:

1. Mateusz Szczotka (POL) 0:26:33

2. Uwe Muller (GER) 0:27:05

3. Tomáš Antoš (CZE) 0:29:43

Ženy:

1. Tereza Hujerová (CZE) 0:27:04

2. Ludmila Kareisová (CZE) 0:34:05

3. Viktorie Poluhová (CZE) 0:35:23