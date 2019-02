Bedřichov - První den závodní víkendu v Jizerských horách uzavřely závody Nyč Sport Sprintu na 1,5 kilometru, do kterého nastoupilo 59 závodníků.

Nyč Sport Sprint | Foto: Deník/Dagmar Březinová

V mužské kategorii zvítězil Nor Didrik Fjeld Elser, mezi ženami jeho krajanka Ingeborg Dahlová. Oba ovládli finálové jízdy s hromadným startem, do kterých nastoupilo šest žen a třináct mužů.

Pro Elseta, který druhého Estonce Marta Kevina Pollusteho porazil o vteřinu, přitom sprint byl jen doplňkovým závodem na rozehřátí. „Byl to skvělý závod, Češi do toho pořádně šlápli. Naštěstí jsem jim stačil a pak v závěru měl dost sil. Dřív jsem býval sprinter, ale teď se soustředím víc na delší tratě, takže tohle pro mě vlastně byl doplňkový závod, tím hlavním je pro mě nedělní padesátikilometrová trať. Tam sice neočekávám takový výsledek jako dnes, ale moc se na to těším," vyhlíží Elset.

Vítězka ženského šestičlenného Ingeborg Dahlová dokázala finále ovládnout před pěti Češkami, přestože její příjezd byl hodně hektický. „Přijela jsem totiž rovnou z letiště a měla před startem jen asi půl hodiny. Navíc mi není úplně dobře a po kvalifikaci jsem zvracela. Finále s hromadným startem bylo ale skvělé, nebyla jsem si jistá, kdy nastoupit, a nakonec se mi to povedlo v posledním kole," líčila Norka.

Program 52. ČEZ Jizerské 50 pokračuje v sobotu 9. února, kdy jsou na programu závody na 10 a 25 kilometrů klasicky a firemní štafety. V neděli celý víkend uzavře hlavní padesátikilometrový běh.

TOP 3 Nyč Sport Sprint:

Muži:

1. Didrik Fjeld Elset (NOR) 0:03:02,0

2. Mart Kevin Polluste (EST) 0:03:03,1

3. Adam Matouš (CZE) 0:03:03,8

Ženy:

1. Ingeborg Dahlová (NOR) 0:03:27,3

2. Adéla Boudíková (CZE) 0:03:28,7

3. Barbora Antošová (CZE) 0:03:28,8