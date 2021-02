Místo tisíců běžců se v neděli na trať vydá v 7:50 třicítka žen, mezi kterými je českou nadějí na stupně vítězů Kateřina Smutná. Muži mají start 54. ročníku ČEZ Jizerské 50 v plánu o deset minut později a pojede jich 74.

Hlavní česká pozornost se stejně jako v posledních letech upíná na Smutnou. Členka eD system týmu Lukáš Bauera pojede posedmé a v letech 2015 a 2017 projela cílem v Bedřichově první. "Pošilhávám i po výhře, ale mladý holky jsou pořád rychlejší. Hledím k závodu s pokorou, za stupně vítězů bych byla ráda," řekla.

"Jizerka je pro Katku specifická - bydlí nedaleko, pochází z Jizerských hor. Zkušenosti jí můžou dost pomoct," uvedl Bauer v tiskové zprávě. Na startu nebude chybět ani zkušená laufařka Adéla Boudíková, rodačka z nedaleké Zásady u Jablonce.

Mezi muži z domácích běžců naposledy vyhrál Stanislav Řezáč před devíti lety. Z Čechů jezdí nejlépe v sezoně Jiří Pliska z týmu Silvini Madshus. Na startu by měli být všichni nejlepší běžci, i když obzvlášť startovní pole mužů je prořídlé. Důvodem jsou protikoronavirová opatření. I na sportovce se vztahuje povinnost pětidenní karantény po příjezdu z velmi rizikových zemí.

Na třetí triumf v řadě bude útočit Nor Andreas Nygaard, mezi ženami si loni připsala třetí výhru v závodu Švédka Brita Johanssonová Norgrenová. K favoritům dále patří Nor Morten Eide Pedersen, Švédové Emil Persson a Oskar Kardin. Mezi ženami se letos daří Švédce Lině Korsgrenové a Norce Emilii Fletenové.

Předvojem nedělního hlavního závodu byl páteční sprint, který ovládli švédští lyžaři Max Novak a Lina Korsgrenová. Češi Jan Šrail a Adam Matouš vybojovali druhé a třetí místo, Sandra Schützová skočila čtvrtá.

Ostatní závody byly zrušeny a amatéři mohou startovat jen takzvaně virtuálně. Každý si objede kdekoli padesát kilometrů a výkon zadá do systému. "Bez hobíků a diváků to bohužel bude jiné než jindy. Organizátorům ale patří velké poděkování za to, že vůbec byli schopní a ochotní uspořádat závod elity a pro hobíky připravit alespoň virtuální závod jako slušnou alternativu pro opravdové srdcaře," konstatoval Bauer.

Loni byla Jizerská 50 vyhlášena závodem roku a od letoška je zařazena v tzv. laufařském grandslamu mezi čtyři nejprestižnější závody série.

Od roku 1971 se závod jezdí s přídomkem Memoriál Expedice Peru \'70 na počest horolezců, kteří stáli u jejího zrodu. Horolezci TJ Lokomotiva Liberec běhali závod jako test výkonnosti a přípravu na náročné expedice a v roce 1970 patnáct z nich zahynulo pod kamennou lavinou na peruánském Huascaránu.