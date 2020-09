Bez lezení po horách nebo alespoň na horolezecké stěně v jabloneckém horolezeckém centru, v Makak Aréně, si svůj život nedovede Věra Emingerová představit. A horolezeckou stěnu má i doma, v jedné z místností svého rodinného domku ve Vratislavicích. Dýchá z něho pohoda, klid a spousta životní energie. Dřív, než vkročíte dovnitř, přivítají vás dva psi, podívat se na příchozí přijde taky kocour. Na zahrádce nechybí posezení u grilu, skleník s výbornými rajčaty a taky vířívka.

VĚRA EMINGEROVÁ

Je jí 80 let, pochází z Prahy, konkrétně z Karlína. Pak se přestěhovala do Jablonce, nyní žije ve Vratislavicích nad Nisou.

• Ve svém domku má horolezeckou stěnu, dva psy a jednu kočku.

• Životní krédo: Velká fyzická i psychická zátěž.

• Ovládá němčinu, angličtinu, francouzštinu.



Prostě láká k posezenía popovídání, kterému se paní Emingerová nebrání. Má totiž o čem vyprávět a na co vzpomínat. Blíží se jí osmdesátka, ovšem leckteré šedesátnice by jí mohly závidět. Jestli někdo vysílá do svého okolí energii a sálá životním optimismem, tak je to ona. I když život se s ní taky někdy nemazlil.

Věra Emingerová pochází z pražského Karlína. A jak zdůraznila, je šťastná jako blecha, že se provdala do Jablonce a po dvaceti letech ji osud zavál do sousedních Vratislavic u Liberce. Odchod z hlavního města ji vůbec nemrzí. Život v karlínském pavlačovém domě se jí příliš nelíbil.



V jakém oboru jste pracovala?

Působila jsem v administrativě v různých firmách.



Dodnes lezete po horách, jak jste se ke sportu dostala?

Sportovala jsem stále, jezdila na kole nebo na běžkách, chodila na procházky se psy, prostě stále jsem se hýbala. A hlavně jsem hodně jezdila do skal lézt. Často jsem byla v Tatrách i v Alpách, dokonce na Mont Blancu. Zkusila jsem také feraty. Nikdy to ale nebyly krkolomné vrcholy. Nešlo o rekordy, šlo o zážitek. Skály mi dnes už stále více nahrazuje horolezecká stěna v Makaku.



Byl některý z vašich partnerů také horolezec?

S prvním manželem jsme jezdili na vodu. Ale spíše jsem sportovala sama nebo s partou. Když zavzpomínám na vodu, tak z ní už, podle mne, zmizela romantika. V tábořištích je hodně lidí a ještě víc rámusu, hlavně večer, což dřív nebývalo. Proto jsme začali utíkat do hor, kam se každý nevyškrábe a je tam větší klid. Na horách jsem s partou lidí, které lezení také bavilo, zažila spoustu hezkých věcí.



Proč jste se ze sportů nejvíc věnovala právě lezení?

Na něm je pěkné to, že kamarádi jsou na vás závislí a že jste všichni dohromady fajn parta. V horách se rodí celoživotní přátelství.



Kde jste lezla poprvé, nebála jste se?

Poprvé jsem lezla ve Skaláku s Vaškem Urbanem, který potom zahynul v Peru. Všichni ti, kteří tam zahynuli, byli naši kamarádi. Já jsem začínala na nízkých skalách v Sedmihorkách a pak přišly ty vyšší. Už dva metry ve výšce začíná tělo vyrábět adrenalín a právě z toho mám ten krásný pocit, to mi dělalo dobře.



Nikdy jste se nebála?

Bála, to se asi bojí každý. Ze začátku mi výška vadila. Když jsem vylezla na první skálu, tak jsem si lehla na břicho a bála jsem se posadit. Ale to všechno přejde.



Pracujete na sobě celý život.

To ano, mohla bych být inspirací pro mladé v tom, že je potřeba stále na sobě pracovat. Doma cvičím podle různých videí, třeba podle Olgy Šípkové. Jak si člověk uleví, tak pak dopadne špatně. Jednou mě zvali do rozhlasu, do pořadu pro staré lidi. Tak jsem to odmítla s tím, že bych pro některé mé vrstevníky nemusela být tím správným vzorem, když stále cvičíma ještě pracuji. Pro někoho, kdo se ze zdravotních důvodů pohybovat jako já nemůže, by takové povídání mohlo mít spíše negativní dopad. Člověk na sobě musí celý život tvrdě pracovat a neulevovat si. Moje životní heslo je: velká fyzická i psychická zátěž. Se vším se chci poprat. A nakonec jsem to zatím vždycky dokázala. A lezení se věnuji hlavně proto, abych měla dobrou kondičku.



Dokázala jste se poprat i s cizími jazyky a dodnes překládáte, jak jste se dostala k této činnosti?

Umím němčinu, angličtinu, francouzštinu, všechno jsem se naučila jako samouk. Jednou mi můj šéf řekl, abych se pokusila mu přeložit nějaké odborné texty. Tak jsem to zkusila. A překládám dodnes. Odborným překladům se věnuji třicet let.



Máte nějaký vzor v lezení?

Ve světě je mnoho kvalitních lezců. U nás také. Fandím Adamu Ondrovi. On leze obtížnost deset, no a my jsme s kamarádkou tak na čtyřce, pětce. Kamarádce je sedmdesát a já jsem moc ráda, že se lezení s se mnou ještě občas věnuje.



Jak dlouho už lezete?

Od pětadvaceti let.



Jezdila jste si třeba odpočinout k moři?

Ano, k moři jsem jezdila často. Dnes už se mi ale nechce absolvovat ty vzdálenosti, i když je to letadlem. Mám na zahradě vířivku a když je hezké léto, tak mě to k moři vůbec netáhne.



Znáte vrstevníky, kteří se také stále věnují lezectví?

Mnoho jich není. Je právě těžké najít takového, který je stejných kvalit a chodil by s vámi pravidelně lézt. Bez parťáka se lézt nedá. A tak já stále někoho k sobě hledám, přemlouvám známé. Někomu se moc nechce, někdo se bojí. Při mojí vitalitě bych potřebovala někoho o deset let mladšího. A takoví zase nechtějí mne, těm se už nelíbím. (smích)



Jaké máte další životní plány?

Každému říkám, že tady budu do sta let. Jsem optimista, ale někdy taky už těch osm křížků cítím, nemyslete…(smích). Plány mám. Ale spíš si uvědomuji, že ty plány, které jsem měla, jsem splnila. Můžu říct, že, když jsem přišla na důležitou životní křižovatku, tak jsem se rozhodla správně, ať už to bylo stěhování, změna zaměstnání nebo životní partneři.



Jste emancipovaná. Nemá to také vliv na výběr životních partnerů?

Určitě ano. Asi se jim to moc nelíbí. Muž, podle mne, ztratil svoje postavení a svoji úlohu. Žena se o sebe dovede dnes většinou postarat, někdy i víc vydělává než muž. Dřív na něm byla většinou závislá. Soběstačná žena se líbí málokterému muži.



Jaké vlastnosti by měl mít horolezec?

Měl by být klidný, rozvážný, rozumný, ne vznětlivý. Na horách je potřeba se rozhodovat s rozvahou. Ale tu výšku si tam člověk neuvědomuje, i když má pod s sebou třeba tři tisíce metrů.



Čím vás lezení nejvíc přitahuje?

Jednak tím, že vůbec zdoláte nějaký vrchol. Ale také tím, že při tom využíváte různé cesty. Na jeden vrchol se můžete vydat několika trasami. Někteří se ptají, proč zase na stejnou horu, když už ji jednou zvládli. V druhém výstupu neviděli žádný smysl. Ale právě v tom je to krásné, že vrcholu dosáhnete různými cestami, každá je jinak náročná a zajímavá. A každý sport je krásný něčím jiným.



Máte ještě další koníčky?

Kromě lezení je to hlavně moje práce, tedy překladatelství odborných textů a také vaření. Jsou toho kopce, neumím vařit málo. A vařím všechno.



Je to spíše lehká, zdravá strava?

Na to moc nekoukám. Mám ráda typicky česká jídla. Ale snažím se upřednostňovat také saláty a zeleninu. Ale zase to nijak nepřeháním.



Na čem si u vás vaše děti a jejich rodiny rádi pochutnají?

Třeba na špízech nebo na vepřovém na houbách.



Máte stále nabitý program. Pokud vám ještě zbyde nějaký volný čas, jak ho využijete?

Každý večer před spaním čtu. Na televizi koukám taky, ale ne na zprávy, hlavně na detektivky, kde se alespoň něco děje. Některé věci už mne přestávají bavit. A to je dobře. Přemýšlím totiž o tom, že člověk by měl odejít, když už ho na světě nic nebaví a ne v plné síle, aby toho litoval. Odchodu, tedy smrti, já říkám, že se bohatě provdám do Ameriky.



Věříte v posmrtný život?

Věřím v nesmrtelnost duše, že ta moje se jednou zase v něčem nebo v někom objeví. A myslím, že to platí i u zvířat. Třeba pohled mého psa v některých situacích… Když ho vidím, tak si říkám, že prostě musí mít v sobě dušičku.



Po jaké knížce před spaním sáhnete?

Nejvíce čtu amerického spisovatele Charlese Bukowskeho. On sám je zajímavá postava, kontroverzní člověk se zajímavým životopisem. Část života prožil mezi úplnou spodinou. Hezká je jeho kniha Zápisky starého prasáka nebo Nejkrásnější ženská ve městě. Díky svým knihám také zbohatl. Psal prózu i poezii, v jeho dílech nikdy nechybí zajímavá myšlenka. Mohu je doporučit.