Milanova slova v cíli: „Abych řekl nějaké dojmy, teď opravdu nevím. Jsem hlavně rád, že jsem to ve zdraví přežil, že tahle motorka vydržela do cíle, že jsem neměl problémy jako ostatní jezdci. Nebýt pár drobností, tak to bylo úplně bez problémů, bez komplikací. Jsem šťastný, že jsem zvolil zrovna tuhle motorku. Přinesla mi druhé místo a jsem za to strašně moc rád. Chtěl bych poděkovat celému týmu Moto Racing group za psychickou podporu a pomoc, když jsem potřeboval. Dík všem sponzorům a týmu. Hrozně moc se těším domů .“

A účast na Dakaru zhodnotil i šéf týmu MRG Ervín Krajčovič: „Tým fungoval na jedničku, za to všem děkuji .Jsem rád, že Martin Michek i motorka dokázali konkurovat fabrickým jezdcům, což je pro mne hodně důležitý. Milana Engela bych vyzdvihnul, za to co udělal, když dal v šanc své první místo a pomohl kolegovi, dokonce dvakrát A být do top trojky v kategorii Malle Moto, to je něco úžasného! Za mně to je ten správný Dakar, to jsou ty chlapi, který si to musí vyžrat se vším. Není to sranda, není to jednoduché a proto KLOBOUK DOLU !!!