A jak vidí první polovinu sezóny nejlepší střelec gólů Vojta Janata? Co by si přál do jarní části soutěže?

Jako tým jste skončili pátí s jedenácti body. Jak hodnotíte výkon týmu v podzimní části soutěže?

Tato část byla pro nás velice dobrá. Po tom, co jsem se vrátil z Prahy, kde jsem studoval, jsme si vedli dobře. Tato část byla, podle mne, úžasná. Herně i výsledkově jsem spokojený, i když si myslím, že bychom mohli být v tabulce i výš. Ale to ještě může přijít. Zatím je pro nás sezóna super. Začínali jsme ji začátkem října a končili před vánočními svátky. Druhou část začneme v únoru.

Který soupeř byl nejtěžší a se kterým jste, naopak, neměli moc velkou práci?

Nejtěžším soupeřem byla Dukla Praha nebo Lovosice B, s nimi jsme sehráli velmi těžké zápasy. Ale třeba s Lovosicemi se nám podařilo remizovat, což byl super výsledek a možná jsme mohli i vyhrát. Těžký soupeř byl i třetí Baník Most.

Na kom jste si vylámali zuby, kdy sehrály svoji roli taky nervy?

Asi to bylo utkání s Duklou Praha, s ní jsme prohráli o dost bodů. Bylo to tím, že nám utekl začátek zápasu a pak už jsme se do toho nedokázali dostat. Těšíme se na odvetu a věříme, že pro nás bude lepší.

Jaký zápas se nejvíce povedl vám?

Asi ten poslední, který jsme hráli před Vánoci.

A měl jste taky zápas, za který byste se nepochválil?

Proti Mostu nebo Dukle. To se mi moc nedařilo trefovat branku a dávat góly. Pak už se to ale zlomilo a bylo to lepší.

Jaký recept máte na to, že jste se stal na podzim i mezi zkušenými soupeři nejlepším střelcem?

Mám svoji rychlost a většinu gólů dávám z brejků. Jsem menší postavy, hbitý a rychlý a soupeřům uteču. To je moje velká výhoda.

Vrátil jste se do jabloneckého tým ze studií, po kolika letech?

Čtyři roky jsem studoval v Praze a hostoval jsem v týmu Vršovic, kde jsem v té době trénoval.

Jaká studia jste v Praze dokončil?

Studoval jsem střední školu, bezpečnostně právní obor na Policejní škole ministerstva vnitra. Chci ale ještě dál studovat ekonomii.

Nechtěli si vás ve Vršovicích nechat, když jste tak dobrý hráč?

Chtěli. Ale protože bych tam nemohl z Jablonce dojíždět na tréninky, tak to ani jinak nešlo.

Mohla by se ale objevit nějaká zajímavá nabídka. Vzal byste ji?

To by musela být opravdu dobrá nabídka, třeba z nějakého vedoucího týmu první ligy nebo třeba z extraligy, kam bych rád taky nahlédl. O tom jsem už přemýšlel. Jinak ale zůstanu věrný Jablonci.

Kdy a jak jste vůbec s házenou začal?

Věnuju se jí už dvanáct let. V dětství jsem zkoušel různé sporty. Pak mě ale děda jednou představil házenou a já už u ní zůstal. Začal jsem ji hrát v Jablonci, potom jsem hostoval v Liberci a pak v Praze.

Zkoušel jste i jiné sporty?

Ano, závodně jsem plaval a také jsem se věnoval triatlonu.

Proč jste se rozhodl právě pro házenou?

Kvůli kolektivu, který jsme v Jablonci měli a máme. A také kvůli adrenalinu, který s házenou souvisí. Adrenalin mám rád, naplňuje mě. A jsem týmový hráč.



Jaký máte házenkářský cíl?

Rád bych si zahrál v extralize. To by se mi moc líbilo. Budu na sobě makat tak, abych se do ní třeba za pár let dostal.

A váš životní cíl?

Chtěl bych získat magisterský titul a potom dobrou a zajímavou práci.

Jak daleko má, podle vás, česká házená k nejlepším týmům světa?

Extraliga má do takové úrovně daleko. Ale jinak se úroveň české házené zvyšuje. Je vidět, že se výkony zlepšují a dokážeme se vyrovnat i některým zahraničním týmům ze světové špičky.

Říkal jste, že na sobě budete makat, abyste si mohl jednou třeba extraligu zahrát. Co budete chtít na sobě zlepšit?

Asi zápasovou techniku, abych věděl, co dělat v různých situacích a taky fyzičku.

Teď s týmem trénujete nebo máte pauzu?

Už nám začaly tréninky. Ale pracuju na sobě i sám, chodím do posilovny nebo si zaběhat. Chci se zlepšovat.

A jaké je novoroční přání pro váš tým?

Abychom porazili ty lepší týmy v tabulce a vyhoupli se v ní o něco výš. A abychom se někdy v budoucnu dostali do první ligy a fanoušci v Jablonci se měli na co dívat.