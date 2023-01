První etapu po příjezdu do cíle popsal jasně: "Musím říct, že to bylo těžký a nebyla to sranda … zachraňoval jsem jednoho motorkáře a čekal jsem u něho na vrtulník. Na to, že to byl úvod Dakaru, tak dneska skončilo hodně dobrých jezdců. Naštěstí já jsem v pořádku a mohu pokračovat dál."

Jeho kolega Martin Michek si s nástrahy poradil, do cíle dojel v Saúdské Arábii dvacátý s odstupem téměř 15 minut za nejrychlejším Američanem Rickym Brabcem.